Um dos destaques apresentados durante a reunião foi o fortalecimento do ecossistema local. A Shopee conta hoje com mais de 3 milhões de lojistas brasileiros, sendo que 90% das vendas são realizadas por empresas locais. Em Jundiaí, já existem 7 pontos de coleta para postagem de encomendas e mais de 8 mil lojistas ativos que utilizam a infraestrutura da plataforma.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí recebeu a visita de Guilherme Parra, representante de Relações Governamentais da Shopee. Durante o encontro, a empresa, uma das maiores plataformas de e-commerce do país, anunciou a expansão de seu hub logístico em Jundiaí e apresentou novas possibilidades de parceria voltadas especialmente para MEIs e pequenos empreendedores, reforçando a sintonia com as estratégias do programa municipal Desenvolve+, voltado à geração de emprego, renda e qualificação profissional.

Para apoiar novos vendedores, a empresa também ofereceu programas de capacitação, acompanhamento e parcerias, com foco na formação de empreendedores interessados em iniciar suas operações no ambiente digital.

Guilherme destacou que a plataforma continua em ritmo acelerado de crescimento e fortalecimento no Brasil. “A Shopee tem ampliado sua presença logística e suas oportunidades para empreendedores. Queremos apoiar quem deseja iniciar ou expandir seu negócio no digital, oferecendo capacitação, programas de afiliados e ferramentas para que mais jundiaienses possam crescer junto com a plataforma”, afirmou.

Atualmente, 1/3 da população brasileira acessa o aplicativo da Shopee todos os meses, que também é o app mais utilizado e com maior tempo de navegação no país. A plataforma já reúne mais de 5 milhões de afiliados, consolidando-se como um canal estratégico de vendas, inclusive para grandes marcas. Um dos setores em maior expansão é o automotivo, com o aumento da comercialização de autopeças pela plataforma.