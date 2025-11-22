A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí recebeu a visita de Guilherme Parra, representante de Relações Governamentais da Shopee. Durante o encontro, a empresa, uma das maiores plataformas de e-commerce do país, anunciou a expansão de seu hub logístico em Jundiaí e apresentou novas possibilidades de parceria voltadas especialmente para MEIs e pequenos empreendedores, reforçando a sintonia com as estratégias do programa municipal Desenvolve+, voltado à geração de emprego, renda e qualificação profissional.
Um dos destaques apresentados durante a reunião foi o fortalecimento do ecossistema local. A Shopee conta hoje com mais de 3 milhões de lojistas brasileiros, sendo que 90% das vendas são realizadas por empresas locais. Em Jundiaí, já existem 7 pontos de coleta para postagem de encomendas e mais de 8 mil lojistas ativos que utilizam a infraestrutura da plataforma.
Para apoiar novos vendedores, a empresa também ofereceu programas de capacitação, acompanhamento e parcerias, com foco na formação de empreendedores interessados em iniciar suas operações no ambiente digital.
Guilherme destacou que a plataforma continua em ritmo acelerado de crescimento e fortalecimento no Brasil. “A Shopee tem ampliado sua presença logística e suas oportunidades para empreendedores. Queremos apoiar quem deseja iniciar ou expandir seu negócio no digital, oferecendo capacitação, programas de afiliados e ferramentas para que mais jundiaienses possam crescer junto com a plataforma”, afirmou.
Atualmente, 1/3 da população brasileira acessa o aplicativo da Shopee todos os meses, que também é o app mais utilizado e com maior tempo de navegação no país. A plataforma já reúne mais de 5 milhões de afiliados, consolidando-se como um canal estratégico de vendas, inclusive para grandes marcas. Um dos setores em maior expansão é o automotivo, com o aumento da comercialização de autopeças pela plataforma.
Para o secretário Humberto Cereser, a chegada de novas oportunidades reforça o momento positivo que Jundiaí vive na atração de negócios e estímulo ao empreendedorismo. “As ações do programa Desenvolve+ visam preparar nossa população para as novas dinâmicas econômicas. A ampliação do hub e os programas de parceria da Shopee mostram que o setor privado reconhece o potencial da cidade e quer crescer junto com nossos empreendedores, especialmente os MEIs”, destacou.
Também participaram da reunião: o assessor da Secretaria, Mark Willian; a gestora adjunta, Bruna Lazarini; o diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli; e a diretora de Fomento ao Comércio, Cida Gibrail.