O volante é o instrumento de trabalho e as ruas o cenário. É dessa forma que Clécio Aureliano, de 42 anos, morador de Jundiaí e profissional do transporte executivo desde 2018 ganha a vida diariamente. Ele dirige cerca de 40 horas semanais, mas sua atuação vai muito além das viagens. Hoje, administra uma empresa que trabalha com motoristas agregados, prestando serviços principalmente para empresas.
Segundo Clécio, a demanda continua em ritmo ascendente. “Tem aumentado a procura, principalmente das empresas de tecnologia. Do ano passado para cá, cresceu cerca de 8%. É uma área que continua produzindo muito, e isso reflete diretamente no nosso trabalho”, explica.
Para ele, o grande barato da profissão não está apenas nos ganhos, mas na liberdade encontrada. “Eu gosto de trabalhar com transporte, para não ficar preso em horários ou em apenas um lugar. Hoje, não consigo me imaginar fazendo outras coisas. Tenho uma posição bem estabelecida no mercado e a liberdade de não estar em apenas um lugar me encanta. Claro que a gente nunca pode fechar portas, mas espero continuar neste ramo por um bom tempo”, afirma.
A história de Clécio ajuda a ilustrar uma situação cada vez mais frequente em nosso país. Segundo dados do PNAD Contínua: Características Adicionais do Mercado de Trabalho, divulgado pelo IBGE, em 2024, o número de brasileiros que têm um veículo automotor como local de trabalho chegou a 4,092 milhões de pessoas. O total representa um crescimento de 5,4% em relação a 2023 e é quase o dobro do registrado em 2012, quando havia 2,668 milhões de trabalhadores nessa condição. A pesquisa também mostra que o setor é predominantemente masculino: 3,872 milhões desses profissionais são homens.
Essa realidade também aparece na história de André Darlan Vanderlei da Silva, 31 anos, que transformou um trailer em seu ponto de trabalho. Dono de um food truck que vende caldo de cana, pastéis, salgados, sucos e refrigerantes no Jardim Molinari, em Jundiaí, ele atua no ramo desde meados de 2020.
André da Silva avalia como desafiador o trabalho sobre rodas, mas a gratificação compensa
“Começamos vendendo marmita dentro de um carro. Depois abrimos um restaurante, mas tivemos que fechar na segunda onda da Covid. Eu tinha meu trabalho fixo, mas precisava complementar a renda e surgiu a chance de tentar um food truck”, conta.
Com ajuda de um amigo, André adquiriu o trailer, reformou e buscou regularização. Após negativas de alguns pontos e períodos de operação irregular, está estabelecido. Apesar das conquistas, ele descreve o cotidiano como intenso: “Ganhar a vida dentro de um veículo é desafiador o tempo todo. Lidamos com roubos, batidas, medo, meses bons e meses ruins. Buscamos sempre formas de atrair clientes. Mas é gratificante, pois conhecemos pessoas, aprendemos muito e conquistamos muita coisa com esse trailer.”