O volante é o instrumento de trabalho e as ruas o cenário. É dessa forma que Clécio Aureliano, de 42 anos, morador de Jundiaí e profissional do transporte executivo desde 2018 ganha a vida diariamente. Ele dirige cerca de 40 horas semanais, mas sua atuação vai muito além das viagens. Hoje, administra uma empresa que trabalha com motoristas agregados, prestando serviços principalmente para empresas.

Segundo Clécio, a demanda continua em ritmo ascendente. “Tem aumentado a procura, principalmente das empresas de tecnologia. Do ano passado para cá, cresceu cerca de 8%. É uma área que continua produzindo muito, e isso reflete diretamente no nosso trabalho”, explica.

Para ele, o grande barato da profissão não está apenas nos ganhos, mas na liberdade encontrada. “Eu gosto de trabalhar com transporte, para não ficar preso em horários ou em apenas um lugar. Hoje, não consigo me imaginar fazendo outras coisas. Tenho uma posição bem estabelecida no mercado e a liberdade de não estar em apenas um lugar me encanta. Claro que a gente nunca pode fechar portas, mas espero continuar neste ramo por um bom tempo”, afirma.