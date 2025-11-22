A busca por televisores com telas a partir de 75 polegadas tem crescido de forma acelerada no mercado. Segundo lojistas, a procura por equipamentos aumentou cerca de 51% neste ano, impulsionando o faturamento das redes de varejo e reforçando uma tendência de consumo por telas cada vez maiores. Entre os motivos quanto a preferência estão os preços que variam de R$ 3,8 mil a R$ 150 mil e a proximidade da Copa do Mundo de seleções que acontece em 2026.

Luann Mateus Oliveira Souza, gerente de uma loja de eletrodomésticos, afirma que as vendas de TVs em geral tiveram crescimento consistente e hoje representam R$ 2,5 milhões do faturamento da unidade. Apenas o segmento dos aparelhos com telas gigantes já soma R$ 543 mil em 2025, um avanço de 51% em relação ao ano anterior, quando o montante foi de R$ 359 mil. Segundo ele, são realizadas em média seis vendas mensais de TVs gigantes.

“Esses modelos trazem tecnologias que entregam mais qualidade de imagem, realismo, contraste e maior quantidade de cores. A experiência fica cada vez mais próxima do real. As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e investir mais no conforto e na qualidade dos produtos do lar. Isso permanece”, completa.