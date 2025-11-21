21 de novembro de 2025
FURTO NO COMÉRCIO

Ladrões são pegos no 'flagra'; TVs já estavam em terreno ao lado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Ao lado de fora do comércio, em um terreno, havia duas TVs já furtadas
Ao lado de fora do comércio, em um terreno, havia duas TVs já furtadas

Dois homens foram presos em flagrante por guardas municipais, enquanto furtavam um estabelecimento comercial em Cabreúva. Quando os guardas chegaram, dois televisores já estavam em um terreno ao lado da loja.

Com a denúncia sobre dois homens invadindo um comércio, na rua Brás Lopes, a GM enviou uma equipe. Quando os agentes chegaram, notaram que os criminosos ainda estavam dentro do comércio.

Durante varredura, os guardas notaram arrombamento nas janelas e logo em seguida encontraram os dois invasores, escondidos em um cômodo.

Ao lado de fora, em um terreno, havia duas TVs, já furtadas pela dupla.

Ambos foram levados para a delegacia, onde acabaram presos.

