Dois homens foram presos em flagrante por guardas municipais, enquanto furtavam um estabelecimento comercial em Cabreúva. Quando os guardas chegaram, dois televisores já estavam em um terreno ao lado da loja.

Com a denúncia sobre dois homens invadindo um comércio, na rua Brás Lopes, a GM enviou uma equipe. Quando os agentes chegaram, notaram que os criminosos ainda estavam dentro do comércio.

Durante varredura, os guardas notaram arrombamento nas janelas e logo em seguida encontraram os dois invasores, escondidos em um cômodo.