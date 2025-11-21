A próxima edição da Feira de Adoção de Animais do Instituto Focinho Feliz será realizada no sábado (22), das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí. O evento vai contar com cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos, disponíveis para adoção.
Os organizadores incentivam a adoção de animais adultos, que são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente; já estão castrados, vermifugados, vacinados e o adotante já conhece o seu tamanho.
Para adotar um animal é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência e responder o questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade da adoção de um pet.
O Instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados. A taxa de adoção é de R$ 100 e todos os adotantes ganham uma consulta grátis para o pet adotado com a veterinária parceira do Instituto.
O público também pode fazer doações espontâneas, que são sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela Ong. Caso o interessado adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.
Serviço:
Feira de Adoção de Animais do Instituto Focinho Feliz
Dia: 22 de novembro (sábado)
Horário: Das 11h às 15h
Local: Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping
Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 6000 – Vila Rio Branco - Jundiaí
Entrada Franca