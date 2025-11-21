21 de novembro de 2025
MURALHA PAULISTA

Polícia Rodoviária ultrapassa 111 toneladas de drogas apreendidas

Por Redação | Governo de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Governo de SP
Sistema Muralha Paulista usa câmeras para identificar veículos suspeitos
Sistema Muralha Paulista usa câmeras para identificar veículos suspeitos

A integração das câmeras de rodovias e municípios ao programa Muralha Paulista tem ajudado a Polícia Militar Rodoviária a intensificar o combate ao tráfico de drogas. Em apenas nove meses de 2025 foram apreendidas no estado de São Paulo mais drogas do que em todo o ano passado.

Entre janeiro e setembro deste ano, a polícia rodoviária apreendeu 111 toneladas de drogas escondidas em carros e caminhões. No ano passado inteiro esse número chegou a 106 toneladas.

Neste levantamento não está computando as últimas apreensões feitas no interior do estado na primeira semana de novembro.

Mais prisões

Entre os dias 5 e 13 de novembro, aproximadamente 11 toneladas foram apreendidas nos municípios de Bady Bassit, Jales, Sarapuí, Palmital e Presidente Prudente. A maior apreensão ocorreu em Sarapuí, onde os policiais encontraram 4 toneladas de maconha escondidas em uma carga de plástico. O motorista foi preso em flagrante.

“Usamos o Muralha Paulista para identificar veículos suspeitos de serem usados no tráfico de drogas nas rodovias por meio do monitoramento de placas, inclusive nas divisas do estado”, explicou o coronel Hugo Araújo Santos, comandante da PM Rodoviária.

VEJA MAIS:

Sistema de inteligência contribuiu com as apreensões

As câmeras identificam se o carro possui queixa de furto ou roubo e ajudam na captura de procurados pela Justiça. Das quase 2,9 mil prisões realizadas nas rodovias paulistas durante o ano, 771 eram foragidos.

Além disso, foi realizada uma aproximação do sistema de inteligência da PM Rodoviária com o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), o que permitiu agilizar a identificação e interceptação dos veículos suspeitos.

Também é realizado um trabalho de integração entre o policiamento rodoviário, os Batalhões de Ações Especiais (Baep) e outras forças de segurança, como a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal.

“Outro ponto importante é a realização da Operação Impacto nos ônibus interestaduais nas rotas de tráfico, aumentando a quantidade de prisões de médios traficantes que levam às drogas nas bagagens para abastecer as regiões do estado”, complementou o comandante da PM Rodoviária.

Comando Rodoviário

Para ajudar a controlar as rodovias estaduais do estado de São Paulo e reduzir a mobilidade criminal, foi inaugurada em abril a sede própria do Comando de Policiamento Rodoviário, localizada na rodovia Castello Branco, em Barueri, na região metropolitana da capital.

Com o novo local, os policiais rodoviários estão localizados de forma estratégica para facilitar o acesso às rodovias, batalhões da PM e ao Comando Geral da Polícia Militar.

