A integração das câmeras de rodovias e municípios ao programa Muralha Paulista tem ajudado a Polícia Militar Rodoviária a intensificar o combate ao tráfico de drogas. Em apenas nove meses de 2025 foram apreendidas no estado de São Paulo mais drogas do que em todo o ano passado.
Entre janeiro e setembro deste ano, a polícia rodoviária apreendeu 111 toneladas de drogas escondidas em carros e caminhões. No ano passado inteiro esse número chegou a 106 toneladas.
Neste levantamento não está computando as últimas apreensões feitas no interior do estado na primeira semana de novembro.
Mais prisões
Entre os dias 5 e 13 de novembro, aproximadamente 11 toneladas foram apreendidas nos municípios de Bady Bassit, Jales, Sarapuí, Palmital e Presidente Prudente. A maior apreensão ocorreu em Sarapuí, onde os policiais encontraram 4 toneladas de maconha escondidas em uma carga de plástico. O motorista foi preso em flagrante.
“Usamos o Muralha Paulista para identificar veículos suspeitos de serem usados no tráfico de drogas nas rodovias por meio do monitoramento de placas, inclusive nas divisas do estado”, explicou o coronel Hugo Araújo Santos, comandante da PM Rodoviária.
Sistema de inteligência contribuiu com as apreensões
As câmeras identificam se o carro possui queixa de furto ou roubo e ajudam na captura de procurados pela Justiça. Das quase 2,9 mil prisões realizadas nas rodovias paulistas durante o ano, 771 eram foragidos.
Além disso, foi realizada uma aproximação do sistema de inteligência da PM Rodoviária com o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), o que permitiu agilizar a identificação e interceptação dos veículos suspeitos.
Também é realizado um trabalho de integração entre o policiamento rodoviário, os Batalhões de Ações Especiais (Baep) e outras forças de segurança, como a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal.
“Outro ponto importante é a realização da Operação Impacto nos ônibus interestaduais nas rotas de tráfico, aumentando a quantidade de prisões de médios traficantes que levam às drogas nas bagagens para abastecer as regiões do estado”, complementou o comandante da PM Rodoviária.
Comando Rodoviário
Para ajudar a controlar as rodovias estaduais do estado de São Paulo e reduzir a mobilidade criminal, foi inaugurada em abril a sede própria do Comando de Policiamento Rodoviário, localizada na rodovia Castello Branco, em Barueri, na região metropolitana da capital.
Com o novo local, os policiais rodoviários estão localizados de forma estratégica para facilitar o acesso às rodovias, batalhões da PM e ao Comando Geral da Polícia Militar.