A integração das câmeras de rodovias e municípios ao programa Muralha Paulista tem ajudado a Polícia Militar Rodoviária a intensificar o combate ao tráfico de drogas. Em apenas nove meses de 2025 foram apreendidas no estado de São Paulo mais drogas do que em todo o ano passado.

Entre janeiro e setembro deste ano, a polícia rodoviária apreendeu 111 toneladas de drogas escondidas em carros e caminhões. No ano passado inteiro esse número chegou a 106 toneladas.

Neste levantamento não está computando as últimas apreensões feitas no interior do estado na primeira semana de novembro.