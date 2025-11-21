A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Educação, dá início na próxima segunda-feira (24) ao período de matrículas para as turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos). As vagas são para turmas de 1º ao 5ª ano do Ensino Fundamental.
Os interessados devem comparecer pessoalmente na Secretaria de Educação (Rua Santo Scarance, 188 bairro Santo Antônio), das 8h às 16h. As inscrições seguem até o dia 22 de dezembro.
Popularmente conhecida como ‘supletivo’, a EJA é ofertada pela prefeitura como uma modalidade de ensino destinada a jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos, que não tiveram a chance de concluir o Ensino Básico (1º ao 5º ano) com a idade indicada e desejam voltar a estudar.
Documentos necessários (Toda documentação deverá ser apresentada em via original e cópia) :
* Cartão Cidadão atualizado
* Comprovante de endereço
* RG e CPF
* Certidão de nascimento (caso não tenha o RG)
* Histórico Escolar (caso tenha estudos anteriores)
Para conferir o Edital, clique aqui.