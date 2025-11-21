A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Educação, dá início na próxima segunda-feira (24) ao período de matrículas para as turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos). As vagas são para turmas de 1º ao 5ª ano do Ensino Fundamental.

Os interessados devem comparecer pessoalmente na Secretaria de Educação (Rua Santo Scarance, 188 bairro Santo Antônio), das 8h às 16h. As inscrições seguem até o dia 22 de dezembro.

