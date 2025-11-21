A equipe masculina sub-16 de polo aquático do Clube Jundiaiense segue na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16, realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, na piscina do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. A competição reúne 12 equipes e marca o último desafio nacional da categoria na temporada.
O torneio conta com os times mais tradicionais da modalidade, entre eles o anfitrião Flamengo, Fluminense, Paulistano, Paineiras, Pinheiros e ABDA. A competição tem apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e chancela da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
O Clube Jundiaiense integra o Grupo A, formado a partir dos seis primeiros colocados da Copa Sub-16 do primeiro semestre. Na chave, estão Clube Athletico Paulistano, Sesi-SP, Clube Paineiras do Morumby, Flamengo, ABDA e o próprio CJ. Todos se enfrentam em turno único.
No formato do campeonato, os três primeiros do Grupo A avançam diretamente às semifinais. O quarto colocado disputa uma repescagem contra o líder do Grupo B, valendo a última vaga na fase decisiva. Os vencedores seguem à final, enquanto os derrotados brigam pelo bronze. As demais colocações também são definidas em confrontos diretos entre as posições intermediárias dos dois grupos.
Resultados e próximos jogos
O Clube Jundiaiense iniciou o torneio com três derrotas:
– CJ 7 x 9 Sesi-SP
– CJ 5 x 9 Paulistano
– CJ 3 x 9 Paineiras
A equipe ainda enfrenta a ABDA e o Flamengo na fase classificatória.
O auxiliar técnico Gabriel Tenório mantém confiança na recuperação da equipe. “Começamos o campeonato meio dispersos, com três derrotas, e agora temos que buscar a vitória para seguir na briga pela classificação. Estamos com um time muito competitivo que, em diversos campeonatos, bateu na trave pela medalha. Neste campeonato, a expectativa é ir em busca da medalha. Estamos em um nível alto, enfrentando equipes fortes, mas seguimos trabalhando para disputar medalhas até o fim”, afirmou.