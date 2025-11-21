A equipe masculina sub-16 de polo aquático do Clube Jundiaiense segue na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16, realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, na piscina do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. A competição reúne 12 equipes e marca o último desafio nacional da categoria na temporada.

O torneio conta com os times mais tradicionais da modalidade, entre eles o anfitrião Flamengo, Fluminense, Paulistano, Paineiras, Pinheiros e ABDA. A competição tem apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e chancela da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

O Clube Jundiaiense integra o Grupo A, formado a partir dos seis primeiros colocados da Copa Sub-16 do primeiro semestre. Na chave, estão Clube Athletico Paulistano, Sesi-SP, Clube Paineiras do Morumby, Flamengo, ABDA e o próprio CJ. Todos se enfrentam em turno único.