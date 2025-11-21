O bispo da Diocese de Jundiaí, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, foi nomeado referencial para o acompanhamento pastoral de grupos católicos LGBTQ+ pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Agora Bispo Referencial da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+, Dom Arnaldo confia na missão que lhe foi dada e afirma isso em comunicado.

"Em espírito de serviço e comunhão, recebo com humildade a missão que me foi confiada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao ser nomeado Bispo Referencial da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+. Assumo este encargo guiado pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Magistério da Igreja, desejando colaborar para que todos se sintam acolhidos, escutados e fortalecidos em sua fé.

Reafirmo que todo o meu ministério será orientado por um compromisso profundo com a verdade e a caridade, sem deixar de exercer a dimensão profética que o episcopado exige. Ser profético, para nós, é ajudar a iluminar caminhos de reconciliação, conversão e diálogo, sempre em fidelidade à Igreja. Trata-se de promover uma presença pastoral que, ao mesmo tempo em que cuida, também chama à maturidade da fé e à vivência coerente com o Evangelho.