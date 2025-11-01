Idealizado pelo Movimento 3º Setor em Ação e construído por organizações que atuam diariamente na linha de frente do cuidado animal e da inclusão social, o FutCão apresenta uma programação voltada à conscientização e ao engajamento da comunidade. Entre as atrações, o público poderá participar de jogos amistosos, atividades lúdicas, feira de adoção de animais, pontos de arrecadação e palestras sobre guarda responsável, bem-estar, inclusão e cuidados veterinários.

Jundiaí receberá, no dia 22 de novembro, das 10h às 17h, a primeira edição do FutCão – Esporte, Amor e Solidariedade em Campo, evento que integra esporte, responsabilidade social e proteção animal. A ação será realizada no CECE Aramis Polli (rua Dr. Benedito de Godói Ferraz, 508), com entrada solidária de 1 kg de ração, destinada a protetores independentes e entidades parceiras.

Visando à inclusão e conscientização sobre animais com deficiência, o Instituto Cão de Rodinhas terá participação de destaque na edição. A instituição protagonizará o momento mais simbólico do evento, com a entrada em campo de 20 pets com deficiência, ação que amplia a visibilidade da causa e sensibiliza o público para a importância da inclusão.

Para a médica veterinária Luana Rossi, diretora técnica do Instituto Cão de Rodinhas, esse momento tem impacto direto na transformação de percepções. “Animais com deficiência não precisam de pena, precisam ser vistos como realmente são, felizes! Eles brincam, interagem, aprendem e têm enorme capacidade de adaptação. Quando o público vê um grupo de 20 pets entrando em campo, cheios de energia e alegria, entende que a deficiência não diminui nem o valor e nem a capacidade de uma vida. Nosso trabalho é garantir o acolhimento ao tutor, combater a eutanásia sem necessidade proveniente do capacitismo animal e também combater o preconceito, transformando a forma como a sociedade enxerga esses animais”, afirma.

O FutCão 2025 é uma construção colaborativa e envolve a realização e organização do Instituto Meninos do Futuro (Caieiras/SP), ONG Esporte, Qualidade de Vida e Inclusão Social (Jundiaí/SP), Instituto Eu Sou o Bicho (São Paulo/SP), ONG Anjos Pet (Jundiaí/SP), More Life – Educação Socioambiental e Instituto Cão de Rodinhas, além da idealização do Movimento 3º Setor em Ação. Aberto ao público, o evento propõe promover educação, convivência saudável e solidariedade por meio do esporte, fortalecendo redes de proteção animal e iniciativas sociais de impacto regional. Mais informações estão disponíveis neste link.