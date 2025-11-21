Representantes da Prefeitura de Jundiaí participaram, na última semana, da programação da COP30, realizada em Belém (PA), com o objetivo de trazer ao município novas ideias, iniciativas e parcerias que possam ser incorporadas às políticas públicas locais. Em um momento em que a conferência entra em sua reta final, com encerramento nesta sexta-feira (21), as discussões voltadas às Cidades, Educação e Infância ganharam destaque na agenda da comitiva jundiaiense.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) foi representada por Marina Formis de Oliveira, supervisora do Núcleo de Sustentabilidade. Para ela, acompanhar diferentes frentes da conferência foi essencial para ampliar referências e conectar Jundiaí a práticas inovadoras.

“Procuramos focar especialmente nas áreas de Cidades, Educação e Infância. Participamos do Dia da Educação e acompanhamos o lançamento do Plano Nacional de Educação Ambiental Escolar, um documento novo que estamos ansiosos para estudar e entender como poderá se conectar com Jundiaí”, afirmou.