21 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TROCAS

Jundiaí na COP30 fortalece conexões para ações ambientais

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Representantes do município marcaram presença na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Belém
Representantes do município marcaram presença na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Belém

Representantes da Prefeitura de Jundiaí participaram, na última semana, da programação da COP30, realizada em Belém (PA), com o objetivo de trazer ao município novas ideias, iniciativas e parcerias que possam ser incorporadas às políticas públicas locais. Em um momento em que a conferência entra em sua reta final, com encerramento nesta sexta-feira (21), as discussões voltadas às Cidades, Educação e Infância ganharam destaque na agenda da comitiva jundiaiense.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) foi representada por Marina Formis de Oliveira, supervisora do Núcleo de Sustentabilidade. Para ela, acompanhar diferentes frentes da conferência foi essencial para ampliar referências e conectar Jundiaí a práticas inovadoras.

“Procuramos focar especialmente nas áreas de Cidades, Educação e Infância. Participamos do Dia da Educação e acompanhamos o lançamento do Plano Nacional de Educação Ambiental Escolar, um documento novo que estamos ansiosos para estudar e entender como poderá se conectar com Jundiaí”, afirmou.

VEJA MAIS:

Marina também destacou a participação na Mostra Infantojuvenil de Cinema Pelo Clima – Telas Amigáveis. “Jundiaí também levou seu vídeo, realizado pelo Escolas Pelo Clima, mostrando um pouco de como a educação ambiental acontece nas nossas escolas municipais. É por isso que estamos aqui, pelas conexões e por todo esse aprendizado”, completou.

O filme exibido foi produzido pelo programa Escolas Pelo Clima, com ações da Prefeitura de Jundiaí e da SME voltadas à educação ambiental.

Pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), o técnico em Meio Ambiente Renato Augusto Lupianhi também integrou a delegação jundiaiense. Ele destacou que participar da COP30 foi “uma oportunidade rara de trocas, diálogos e encontros no mais alto nível, voltados ao enfrentamento das mudanças climáticas para as atuais e futuras gerações”.

Renato acompanhou agendas temáticas sobre Adaptação, Cidades, Educação, Cultura, Justiça e Direitos Humanos, todas diretamente relacionadas às ações da SMPUMA. Segundo ele, a participação permitiu conhecer iniciativas de diferentes instituições e ampliar a articulação com organizações nacionais e internacionais. “Essas conversas foram importantes para mostrar o que Jundiaí já faz e também para fortalecer nossa rede de contatos, abrindo caminho para novas parcerias e ações que queremos implementar no município”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários