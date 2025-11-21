Representantes da Prefeitura de Jundiaí participaram, na última semana, da programação da COP30, realizada em Belém (PA), com o objetivo de trazer ao município novas ideias, iniciativas e parcerias que possam ser incorporadas às políticas públicas locais. Em um momento em que a conferência entra em sua reta final, com encerramento nesta sexta-feira (21), as discussões voltadas às Cidades, Educação e Infância ganharam destaque na agenda da comitiva jundiaiense.
A Secretaria Municipal de Educação (SME) foi representada por Marina Formis de Oliveira, supervisora do Núcleo de Sustentabilidade. Para ela, acompanhar diferentes frentes da conferência foi essencial para ampliar referências e conectar Jundiaí a práticas inovadoras.
“Procuramos focar especialmente nas áreas de Cidades, Educação e Infância. Participamos do Dia da Educação e acompanhamos o lançamento do Plano Nacional de Educação Ambiental Escolar, um documento novo que estamos ansiosos para estudar e entender como poderá se conectar com Jundiaí”, afirmou.
Marina também destacou a participação na Mostra Infantojuvenil de Cinema Pelo Clima – Telas Amigáveis. “Jundiaí também levou seu vídeo, realizado pelo Escolas Pelo Clima, mostrando um pouco de como a educação ambiental acontece nas nossas escolas municipais. É por isso que estamos aqui, pelas conexões e por todo esse aprendizado”, completou.
O filme exibido foi produzido pelo programa Escolas Pelo Clima, com ações da Prefeitura de Jundiaí e da SME voltadas à educação ambiental.
Pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), o técnico em Meio Ambiente Renato Augusto Lupianhi também integrou a delegação jundiaiense. Ele destacou que participar da COP30 foi “uma oportunidade rara de trocas, diálogos e encontros no mais alto nível, voltados ao enfrentamento das mudanças climáticas para as atuais e futuras gerações”.
Renato acompanhou agendas temáticas sobre Adaptação, Cidades, Educação, Cultura, Justiça e Direitos Humanos, todas diretamente relacionadas às ações da SMPUMA. Segundo ele, a participação permitiu conhecer iniciativas de diferentes instituições e ampliar a articulação com organizações nacionais e internacionais. “Essas conversas foram importantes para mostrar o que Jundiaí já faz e também para fortalecer nossa rede de contatos, abrindo caminho para novas parcerias e ações que queremos implementar no município”, afirmou.