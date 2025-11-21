Guardas municipais de Operações com Cães fizeram duas apreensões de drogas no Jardim Novo Horizonte (Varjão) e uma no Vista Alegre, em Jundiaí, durante ações de combate ao tráfico, nesta quinta-feira (20). Milhares de porções de entorpecentes foram apreendidas e um adolescente foi apreendido.

O dia de combate começou com a primeira apreensão, por volta das 11h, próximo ao Centro Esportivo Ceu das Artes, no Vista Alegre. Os GMs Júlio, Gonçalo e Willians Tavares, com a k-9 Darra faziam patrulhamento, quando se depararam com um rapaz vendendo drogas. Ele correu para uma área de mata ao avistar a viatura, mas foi alcançado e detido.

Com ele havia uma sacola com crack, maconha, cocaína, haxixe, lança-perfume, skank e K2. Durante checagem, foi constatado de se tratava de adolescente - ele confessou o crime e foi levado para a Central de Flagrantes.