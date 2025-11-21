Com o fim do ano, quando o mercado da Moda costuma ter impulso por conta das promoções da Black Friday e das festas de Natal e Ano Novo, o varejo do setor tem crescimento constante em Jundiaí. Em 2024, o mercado da Moda cresceu 22% em Jundiaí, em relação a 2023, e neste ano deve repetir a dose. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), por outro lado, o crescimento deve ser mais modesto neste ano, de 15%, retração em relação a 2024, que teve crescimento de 18%.

VEJA MAIS:

Os números são divulgados pela IPC Maps, pesquisa de pontecial de consumo feita em todo o país. E, conforme o levantamento, Jundiaí terá expansão nos segmentos de vestuário confeccionado, calçados e joias e bijuterias em 2025, bem como a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Tanto no município quanto na região, a classe responsável pelos maiores gastos é a B, seguida pela C e pela A. Já as classes D/E terão queda nos gastos com o setor no comparativo com 2024.

Jundiaí: alta média de 22% no consumo de Moda