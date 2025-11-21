Com o fim do ano, quando o mercado da Moda costuma ter impulso por conta das promoções da Black Friday e das festas de Natal e Ano Novo, o varejo do setor tem crescimento constante em Jundiaí. Em 2024, o mercado da Moda cresceu 22% em Jundiaí, em relação a 2023, e neste ano deve repetir a dose. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), por outro lado, o crescimento deve ser mais modesto neste ano, de 15%, retração em relação a 2024, que teve crescimento de 18%.
VEJA MAIS:
- Mercado da moda fechará 2024 com crescimento de 22,3% em Jundiaí
- Vendas do mês de novembro devem crescer 3% em SP neste ano
Os números são divulgados pela IPC Maps, pesquisa de pontecial de consumo feita em todo o país. E, conforme o levantamento, Jundiaí terá expansão nos segmentos de vestuário confeccionado, calçados e joias e bijuterias em 2025, bem como a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Tanto no município quanto na região, a classe responsável pelos maiores gastos é a B, seguida pela C e pela A. Já as classes D/E terão queda nos gastos com o setor no comparativo com 2024.
Jundiaí: alta média de 22% no consumo de Moda
As projeções para 2025 mostram um salto significativo em todas as categorias avaliadas no município de Jundiaí. O consumo total do setor de Moda deve atingir R$ 869,1 milhões, um avanço de 22% sobre 2024, quando foram estimados gastos de R$ 712,5 milhões.
Avanço por categoria (variação 2024/2025)
- Vestuário confeccionado: +22,1%
- Calçados: +22,1%
- Joias, bijuterias e armarinhos: +20,4%
- Moda total: +22%
O maior crescimento proporcional ocorre entre as classes B (alta de mais de 31,5% em todas as categorias), enquanto as classes D/E apresentam retração de 6% no consumo estimado para 2025. O segmento empresarial também apresenta diminuição: o número de empresas de comércio varejista de vestuário, calçados e artigos de viagem recuou de 2.566 (2024) para 2.514 (2025), queda de 2%.
RMJ: poder de consumo avança 15,3%
Na Região Metropolitana de Jundiaí, formada por sete municípios, o IPC Maps também indica trajetória positiva — porém em ritmo menor do que o da cidade de Jundiaí. O total estimado para o consumo de Moda na RMJ chega a R$ 1,43 bilhão em 2025, um aumento médio de 15,3% em relação a 2024, quando o consumo estimado foi de R$ 1,24 bilhão.
Crescimento por categoria (2024/2025)
- Vestuário confeccionado: +15,4%
- Calçados: +15,2%
- Joias, bijuterias e armarinhos: +14,9%
- Moda total: +15,3%
Assim como no município de Jundiaí, o crescimento é impulsionado pela classe B, com avanço superior a 20% em todas as categorias. As classes D/E, por outro lado, registram leve retração de 0,9%. No setor empresarial, a RMJ deve contabilizar 4.564 empresas ligadas ao varejo de vestuário, calçados e artigos de viagem, ante 4.798 em 2024 — retração de 4,9%.
No país
Ainda segundo a Pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo nacional, com base em dados oficiais, as famílias brasileiras devem desembolsar, até o final deste ano, mais de R$ 269 bilhões com o setor da Moda, 11,5% a mais com artigos relacionados à moda em comparação a 2024, quando o consumo foi de R$ 241,4 bilhões.
Segundo o estudo, só a categoria de vestuário confeccionado responderá por R$ 182,7 bilhões. Nos cálculos, também são levadas em conta despesas com calçados, joias, bijuterias e armarinhos.
Na liderança do ranking nacional, o estado de São Paulo é responsável por R$ 65,7 bilhões dessas despesas; seguido por Minas Gerais com R$ 28,8 bilhões; Rio de Janeiro e seus R$ 19 bilhões; e Rio Grande do Sul, na quarta posição, totalizando R$ 17,7 bilhões nos gastos das famílias com itens relacionados a Moda.
Já, a quantidade de lojas sofreu uma queda de 4,6% do ano passado para cá. Tal baixa deve-se aos Microempreendedores Individuais (MEIs), já que 74.483 deles fecharam suas portas. Com isso, segundo o IPC Maps, o país abriga hoje 1.102.906 comércios varejistas de vestuário e calçados, entre outros.