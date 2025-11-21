O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas até domingo (23) para 1,2 milhão de vagas gratuitas em cursos remotos de Inteligência Artificial (IA) e tecnologia pelo Portal Trampolim.
A Jornada da TecnologIA foi desenhada para permitir uma evolução progressiva de conhecimentos em Inteligência Artificial e outros ramos da tecnologia, levando os estudantes desde o básico até aplicação prática desses fundamentos. Confira as três etapas da trilha formativa:
1ª Etapa – StartSe: IA para todos (1 milhão de vagas)
Curso introdutório e acessível sobre os conceitos básicos da Inteligência Artificial e suas aplicações no dia a dia.
Carga horária: 4h
Início das aulas: imediato (remoto)
2ª Etapa – Salesforce: Agentes de IA (250 mil vagas)
Formação voltada ao desenvolvimento de agentes de IA, com foco em Ciência de Dados, Business Intelligence, Ética e Governança.
Carga horária: 15h38min
Início das aulas: imediato (remoto)
3ª Etapa – Qualifica SP: formação em tecnologia (120 vagas)
Etapa prática com turmas específicas e foco em qualificação profissional e empregabilidade.
Carga horária: 80h
Início das aulas: 1°/12 (previsão)
Cursos disponíveis:
- Desenvolvimento de Chatbots (30 vagas) e IoT – Internet das Coisas (30 vagas). Cursos disponíveis para pessoas para pessoas entre 16 e 24 anos (Meu Primeiro Emprego).
- Introdução à Cibersegurança (30 vagas) e Computação em nuvem (30 vagas). Cursos disponíveis para pessoas entre 25 e 59 anos (Novo Emprego).
Ao final da trilha, que soma cerca de 100 horas de capacitação, os concluintes serão convidados a participar de uma ação de empregabilidade organizada pela pasta, conectando talentos formados com empresas de tecnologia parceiras em todo o estado.
Como participar
Basta acessar a área “Jornadas de Qualificação” no Portal Trampolim e clicar no botão “Saiba mais”. O aluno será redirecionado para o Portal Qualifica, onde encontrará os cursos disponíveis da Jornada da TecnologIA, além das orientações para realizar o cadastro e garantir uma vaga modalidade escolhida.
Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.