O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas até domingo (23) para 1,2 milhão de vagas gratuitas em cursos remotos de Inteligência Artificial (IA) e tecnologia pelo Portal Trampolim.

A Jornada da TecnologIA foi desenhada para permitir uma evolução progressiva de conhecimentos em Inteligência Artificial e outros ramos da tecnologia, levando os estudantes desde o básico até aplicação prática desses fundamentos. Confira as três etapas da trilha formativa:

1ª Etapa – StartSe: IA para todos (1 milhão de vagas)

Curso introdutório e acessível sobre os conceitos básicos da Inteligência Artificial e suas aplicações no dia a dia.

Carga horária: 4h

Início das aulas: imediato (remoto)