A Prefeitura de Jundiaí segue avançando com a revitalização da Praça Joaquim Soares Lemos, na Vila Hortolândia. Os trabalhos são realizados pelas equipes de Zeladoria e Conservação, Iluminação Pública, Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
Melhorias
Entre as intervenções estão a criação de uma via exclusiva para pedestres, a troca e o reforço da iluminação pública, novo paisagismo, construção de muretas e reorganização dos canteiros, implantação de novas vagas de estacionamento e a criação de um espaço pet.
O secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, destaca que a revitalização atende às demandas da população. “Esta é uma reforma completa. A rua exclusiva para pedestres melhora a circulação e o uso do espaço. A praça recebeu reforço na iluminação, terá novo paisagismo, construção de muretas e canteiros, manutenção e pintura dos equipamentos de academia ao ar livre, pintura nas mesas de carteado e reforma do bebedouro, melhorando a beleza do local.”
O diretor de Zeladoria e Conservação, Marcos Mamede, também detalhou a fase atual das obras. “Criamos novas vagas de estacionamento, resolvendo um problema antigo causado pelo impacto da feira no trânsito e no fluxo de veículos. Agora estamos na fase final, com o paisagismo, a colocação de lixeiras e a conclusão da Praça Pet.”
A transformação do espaço já tem agradado os moradores mais antigos do bairro. O aposentado Valdomiro Menegum, que vive há 55 anos na Vila Hortolândia, aprovou as melhorias. “Está ficando muito bom, dá vontade de trazer os filhos e as crianças para passear. Não esperava que fosse ficar desse jeito. Ficou muito melhor do que eu imaginava.”
O metalúrgico aposentado José Leite da Silva, que vive há 67 anos na região, também elogiou o novo visual. “Está ficando gostoso. Vou poder trazer os netos para passear. A rua para pedestres, a Praça Pet, tudo pintadinho e organizado. Estou achando ótimo”.
Varejão noturno
Além da revitalização, a Praça Joaquim Soares Lemos será palco de mais uma novidade. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) anunciou a implantação de um varejão noturno, que fará parte das comemorações pelos 369 anos de Jundiaí. A inauguração está marcada para 12 de dezembro (sexta-feira).