A Prefeitura de Jundiaí segue avançando com a revitalização da Praça Joaquim Soares Lemos, na Vila Hortolândia. Os trabalhos são realizados pelas equipes de Zeladoria e Conservação, Iluminação Pública, Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).

Melhorias

Entre as intervenções estão a criação de uma via exclusiva para pedestres, a troca e o reforço da iluminação pública, novo paisagismo, construção de muretas e reorganização dos canteiros, implantação de novas vagas de estacionamento e a criação de um espaço pet.

