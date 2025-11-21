“Memória, justiça e reparação” foi o tema da marcha deste ano, que também tem como bandeiras a luta contra o preconceito, a discriminação e a xenofobia. Presente no ato, a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro destacou a importância da iniciativa. “O papel da Prefeitura de Jundiaí é essencial em fomentar ações afirmativas que reforcem a cultura afrobrasileira. Esse movimento vai além disso: ele traz visibilidade à luta em favor da igualdade e da equidade”, salientou.

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), as ruas do Centro de Jundiaí foram, pelo 14º ano consecutivo, palco da tradicional Marcha da Consciência Negra. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Assessoria de Igualdade Racial e do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Jundiaí.

A marcha teve como ponto de partida a Praça do Fórum e, ao longo do percurso, que seguiu até a Praça da Matriz, reuniu intervenções artísticas de diversos coletivos e o cortejo de diversos munícipes engajados na causa. Junior Arcanjo, um dos organizadores do evento, comentou sobre a força do movimento no município e enalteceu a articulação com a Prefeitura de Jundiaí, que cedeu faixas alusivas, distribuição de água ao público presente, banheiros químicos e apoio da equipe de trânsito no local. “A Marcha da Consciência Negra é um ato político que busca denunciar a discriminação do povo negro e reivindicar os direitos e a dignidade dessa população. E neste ano nós tivemos como diferencial a ampliação do apoio da prefeitura, o que é um grande passo para o movimento.”

A diretora do Núcleo de Articulação de Direitos Humanos, da Assessoria de Igualdade Racial, ressaltou a causa como reflexão sobre políticas permanentes. “A Marcha da Consciência Negra é uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com as políticas de igualdade racial e mostrarmos que a diversidade é uma força viva na nossa cidade”, disse. “Hoje Jundiaí comemorou de maneira reflexiva o Dia da Consciência Negra, com construção e iniciativas para a promoção de direitos e espaços de fala. O combate ao racismo exige continuidade, diálogo permanente e compromisso coletivo”, complementou a assessora Andrea Pereira.

