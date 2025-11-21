21 de novembro de 2025
Condutor de moto bêbado corre para o bar em tentativa de fuga

Por Fábio Estevam | Polícia
O condutor caiu da moto e correu para um bar, onde foi preso
Um bêbado na condução de uma motocicleta, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e levando um garupa sem capacete, foi preso por guardas municipais, após intensa perseguição, em Itatiba, na madrugada desta sexta-feira (21). A tentativa de fuga lhe rendeu prisão por embriaguez ao volante, direção perigosa, desobediência, resistência à prisão, porte de drogas e dirigir sem CNH.

Os guardas Rodrigues e Montini estavam em patrulhamento pela avenida Senador Lacerda, quando se depararam com uma moto na contramão de direção, levando um garupa sem capacete.

Foi dado ordem de parada, mas o condutor não respeitou, tendo início à perseguição, que durou alguns minutos, passando por várias ruas, também na contramão. Por diversas vezes, ainda, o condutor subiu na calçada e por pouco não atropelou pedestres.

Em dado momento, ele reduziu a velocidade para que o garupa pudesse saltar. Nesta hora, os guardas emparelharam com a viatura e ele perdeu o controle, caindo ao solo.

Ainda sonhando em se livrar, ele correu para dentro de um bar, onde foi perseguido e preso - os agentes descobriram que o referido bar era exatamente onde ele estava consumindo bebida alcoólica, momentos antes da ocorrência.

Durante sua prisão, ele resistiu e chegou a derrubar um dos guardas, que torceu o tornozelo e teve o relógio danificado - o guarda precisou de atendimento no hospital.

Após dar muito trabalho, o fujão foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

