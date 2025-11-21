Um assassino procurado pela Justiça, autor de um crime brutal ocorrido em Bertioga, no litoral de São Paulo, foi capturado nesta quinta-feira (20), por guardas municipais de patrulhamento com bikes (GBike), na Vila Argos, em Jundiaí.

Os GMs Eduardo, Aristeu e GMf V. Abreu faziam patrulhamento, quando se depararam com um homem em aparente situação de rua, que demonstrou inquietação com a presença dos agentes.

Durante abordagem e checagem aos seus dados pessoais, os guardas descobriram junto à Central de Operações Táticas (COT), que tratava-se de criminoso procurado pela Justiça por homicídio, ocorrido no litoral - ele contou que, na ocasião, prestava serviço em uma obra, onde se desentendeu com a vítima, proprietário do imóvel. Ele então pegou uma barra de ferro e golpeou seu algoz até matá-lo.