Jundiaí recebeu representantes da Casa dos Ventos e da Ascenty, empresas reconhecidas nacional e internacionalmente por suas operações sustentáveis em energia renovável e infraestrutura tecnológica. A parceria entre as duas organizações garantirá à cidade a implantação de um novo empreendimento totalmente baseado em energia limpa e no uso de água de reuso, assegurando operação moderna, de grande porte e sem impactos ao abastecimento local.

Logo na apresentação, as empresas reforçaram que toda a energia utilizada será 100% renovável, fornecida pela Casa dos Ventos, e que o sistema adotará circuito fechado de água tratada e reutilizada, eliminando a necessidade de captação adicional. O modelo já é referência no setor e se alinha às diretrizes ambientais do município.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou o compromisso de Jundiaí em atrair investimentos que combinem tecnologia e responsabilidade ambiental. “Jundiaí vive um momento de grandes oportunidades, mas nosso compromisso é claro: só avançamos com projetos que respeitem o meio ambiente e tragam benefícios reais para a população. Receber empresas que operam com energia renovável e reuso de água é fundamental para o desenvolvimento sustentável que buscamos. Essa parceria reforça que é possível crescer com inovação, responsabilidade e transparência.”