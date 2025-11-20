Jundiaí recebeu representantes da Casa dos Ventos e da Ascenty, empresas reconhecidas nacional e internacionalmente por suas operações sustentáveis em energia renovável e infraestrutura tecnológica. A parceria entre as duas organizações garantirá à cidade a implantação de um novo empreendimento totalmente baseado em energia limpa e no uso de água de reuso, assegurando operação moderna, de grande porte e sem impactos ao abastecimento local.
Logo na apresentação, as empresas reforçaram que toda a energia utilizada será 100% renovável, fornecida pela Casa dos Ventos, e que o sistema adotará circuito fechado de água tratada e reutilizada, eliminando a necessidade de captação adicional. O modelo já é referência no setor e se alinha às diretrizes ambientais do município.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou o compromisso de Jundiaí em atrair investimentos que combinem tecnologia e responsabilidade ambiental. “Jundiaí vive um momento de grandes oportunidades, mas nosso compromisso é claro: só avançamos com projetos que respeitem o meio ambiente e tragam benefícios reais para a população. Receber empresas que operam com energia renovável e reuso de água é fundamental para o desenvolvimento sustentável que buscamos. Essa parceria reforça que é possível crescer com inovação, responsabilidade e transparência.”
A Casa dos Ventos, líder nacional em energia renovável e fornecedora de grandes grupos como Ypê, Vale, Grupo Moura e Tivit, destacou que o projeto em Jundiaí será referência em sustentabilidade. CEO da empresa, Clécio Antônio Eloy reforça que Jundiaí favorece o investimento. “Nosso compromisso é entregar soluções energéticas que impulsionem o desenvolvimento, reduzam impactos ambientais e fortaleçam a economia local. Jundiaí reúne as condições ideais para projetos que exigem segurança, infraestrutura e visão sustentável de longo prazo. Estamos felizes em contribuir com energia 100% limpa para um investimento desse porte.”
Criadora e operadora dos maiores parques de tecnologia da América Latina, a Ascenty já possui duas unidades instaladas em Jundiaí e reforça sua confiança no município. A empresa prevê a geração de mais de 600 empregos diretos, além de 3 mil vagas indiretas ao longo da implantação e operação.
O CRO da companhia, Marcos Siqueira, ressaltou o alinhamento estratégico com as políticas públicas locais. “Jundiaí se consolidou como um ambiente favorável para projetos inovadores, com segurança jurídica, infraestrutura robusta e gestão pública comprometida com a economia digital. Nossa expansão aqui reúne tecnologia de ponta, baixo impacto ambiental e geração de emprego qualificado, contribuindo para o fortalecimento da cadeia nacional de tecnologia.”
O projeto, considerado um dos maiores empreendimentos tecnológicos da América Latina, não gera impacto no abastecimento hídrico ou energético do município e reforça o eixo Inova+, estimulando pesquisa, inovação, retenção de talentos e desenvolvimento da economia do conhecimento.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, o interesse de grandes grupos confirma a força de Jundiaí no cenário nacional. “A chegada de empresas como Casa dos Ventos e Ascenty reafirma que Jundiaí oferece as condições ideais para investimentos de grande porte, com segurança, infraestrutura e políticas públicas que valorizam inovação, sustentabilidade e geração de empregos qualificados.”
Esteve presente no encontro o diretor da Casa dos Ventos, João Caldas. Pela Ascenty: Rodrigo Radieski (chefe de operações) e Luciana Tango (gerente de permissões). Da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia: Gilson Pichioli (diretor de fomento à indústria), Tiago Antunes (diretor de ciência e tecnologia), Mark William (assessor) e a diretora do Fundo Social de Solidariedade, Cássia Carpi.