Uma manhã de afeto, reconhecimento e histórias marcou a visita dos integrantes do Grupo FormIdoso ao Paço Municipal de Jundiaí. Cerca de 27 participantes, todos atendidos pelo Cras Central, foram recebidos pelo prefeito Gustavo Martinelli e pela primeira-dama Ellen Martinelli, em um encontro que celebrou o envelhecimento ativo e a força dos vínculos do grupo.

A recepção aconteceu no auditório do Paço, onde os idosos foram acolhidos com mensagens de boas-vindas e tiveram a oportunidade de apresentar um pouco de suas habilidades. O encontro rapidamente se transformou em um momento de emoção coletiva, os participantes prepararam textos, poesias e canções, revelando não apenas talentos individuais, mas a profundidade dos laços construídos desde a criação do FormIdoso, em setembro de 2023.