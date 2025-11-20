Uma manhã de afeto, reconhecimento e histórias marcou a visita dos integrantes do Grupo FormIdoso ao Paço Municipal de Jundiaí. Cerca de 27 participantes, todos atendidos pelo Cras Central, foram recebidos pelo prefeito Gustavo Martinelli e pela primeira-dama Ellen Martinelli, em um encontro que celebrou o envelhecimento ativo e a força dos vínculos do grupo.
A recepção aconteceu no auditório do Paço, onde os idosos foram acolhidos com mensagens de boas-vindas e tiveram a oportunidade de apresentar um pouco de suas habilidades. O encontro rapidamente se transformou em um momento de emoção coletiva, os participantes prepararam textos, poesias e canções, revelando não apenas talentos individuais, mas a profundidade dos laços construídos desde a criação do FormIdoso, em setembro de 2023.
A condução da manhã ficou a cargo de Lucimar Augusto, que apresentou o grupo com leveza e orgulho. Entre os destaques, o idoso Ismair Sebastiani emocionou a todos ao ler uma carta dedicada ao prefeito, exaltando as belezas de Jundiaí. Outros participantes cantaram, recitaram poesias e compartilharam relatos de vida, sempre acolhidos com atenção e carinho por todos os presentes.
“Cada gesto aqui revela o vínculo que construímos nesses dois anos. É um grupo que cresce junto, que envelhece junto e que ressignifica a vida todos os dias”, comentou Valdemar Donizeti de Sousa, psicólogo e gerontólogo do Cras Central, responsável pelo FormIdoso. “O nome do grupo não é por acaso: buscamos valorizar o lado formidável de cada pessoa idosa. Aqui, temos participantes de 60 a 92 anos, todos com histórias riquíssimas e potências que merecem ser compartilhadas.”
Tocado pelas apresentações, o prefeito Gustavo Martinelli destacou o crescimento da população idosa no município e enfatizou o compromisso da gestão com a ampliação de políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável. “Hoje Jundiaí tem cerca de 85 mil pessoas idosas, um número expressivo para o município. Precisamos preparar a cidade para este cenário, garantindo acesso, dignidade e qualidade de vida. Estamos trabalhando nas melhorias de acessibilidade e espaços de convivência”, destacou o prefeito.
Ellen Martinelli, emocionada com os relatos, também fez questão de reconhecer o significado do encontro. “Cada apresentação tocou profundamente o nosso coração. É uma alegria ver como Jundiaí promove e valoriza o envelhecimento ativo. Vocês são inspiração.”
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destacou o papel do FormIdoso como espaço de acolhimento e prevenção. “O FormIdoso não é apenas um grupo: é um ambiente onde vínculos se fortalecem, onde histórias são respeitadas e onde a vida ganha novos sentidos. Nosso compromisso é garantir que cada pessoa idosa tenha acesso a oportunidades, informação e convivência, porque envelhecer com dignidade é um direito”, afirmou.
A diretora da Proteção Social Básica, Cássia Herreira, também comemorou a iniciativa. “Ver os idosos ocupando o Paço Municipal com arte, alegria e emoção simboliza exatamente o que buscamos: inclusão, participação social e autonomia.”
Para os participantes, a visita foi um marco. Entre depoimentos espontâneos, a emoção foi unânime. “Foi um dia inesquecível. Nunca imaginei estar aqui, sendo ouvida e recebida com tanto carinho”, disse Darcy Spiandorello Brunholi, 86 anos.
“Poder mostrar um pouco do que fazemos no grupo e ver o prefeito e a primeira-dama emocionados nos deu a certeza de que somos importantes para a cidade, fiquei muito nervoso”, completou Ismair Sebastiani.
Sobre o FormIdoso
Criado em setembro de 2023, o FormIdoso reúne todas as quintas-feiras, das 9h às 10h30, cerca de 27 pessoas idosas atendidas pelo Cras Central. O grupo acolhe idosos cadastrados no Cadastro Único, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou do Programa Bolsa Família, com uma proposta que vai muito além da recreação.
As atividades incluem rodas de conversa, orientação sobre direitos, ações de promoção da saúde e atividades artísticas e culturais — tudo voltado à valorização do envelhecimento, ao estímulo da autonomia e à convivência comunitária.