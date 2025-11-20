A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na quarta-feira (19), dois mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre crimes de trânsito cometidos nas rodovias do Circuito das Águas, na região de Amparo. A operação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da DEIC Campinas, com os delegados Marcel Fehr e Luiz Fernando Dias de Oliveira, e apoio da Polícia Militar Rodoviária, por meio do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

As ações ocorreram em um imóvel localizado em São Bernardo do Campo. A investigação apura a conduta de um motociclista que usava uma moto de alta cilindrada e produzia vídeos para redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, o principal investigado seria o responsável por trafegar em velocidades superiores a 260 km/h nas rodovias da região, colocando em risco outros usuários das vias. As apurações indicam ainda que o motociclista utilizava um dispositivo para ocultar a placa do veículo, dificultando sua identificação e fiscalização.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas três motocicletas, além de telefones celulares e câmeras, que teriam sido usadas para registrar as manobras e divulgar os vídeos em redes sociais.