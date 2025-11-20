A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na quarta-feira (19), dois mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre crimes de trânsito cometidos nas rodovias do Circuito das Águas, na região de Amparo. A operação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da DEIC Campinas, com os delegados Marcel Fehr e Luiz Fernando Dias de Oliveira, e apoio da Polícia Militar Rodoviária, por meio do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).
As ações ocorreram em um imóvel localizado em São Bernardo do Campo. A investigação apura a conduta de um motociclista que usava uma moto de alta cilindrada e produzia vídeos para redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, o principal investigado seria o responsável por trafegar em velocidades superiores a 260 km/h nas rodovias da região, colocando em risco outros usuários das vias. As apurações indicam ainda que o motociclista utilizava um dispositivo para ocultar a placa do veículo, dificultando sua identificação e fiscalização.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas três motocicletas, além de telefones celulares e câmeras, que teriam sido usadas para registrar as manobras e divulgar os vídeos em redes sociais.
O suspeito responde a inquérito policial pelos crimes previstos nos artigos 308 (participar de competição ou exibição não autorizada) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) do Código de Trânsito Brasileiro, além dos artigos 286 (incitação ao crime) e 311 (adulteração de sinal identificador) do Código Penal.
A investigação segue em andamento, e a Polícia Civil afirma que o objetivo é coibir práticas que coloquem em risco a segurança da coletividade nas rodovias do Estado.