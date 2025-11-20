A Fundação Serra do Japi, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), em parceria com a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Jundiaí, promove nesta segunda-feira (24), às 15h, na Plenária da Câmara, o 2º Colóquio Científico, com foco nas ações de pesquisa e conservação do sagui-caveirinha na Serra do Japi. O encontro traz o tema “O Sagui-Caveirinha na Serra do Japi: Distribuição na Reserva Biológica e a Ameaça da Hibridização” e apresenta novos dados produzidos por pesquisadores que atuam na área.
Nesta edição, será apresentado o trabalho desenvolvido por Aline Croce, mestra em Biologia, escrito com o apoio de Mabel Sánchez Palacios, doutoranda em Ecologia, e orientado pela Profa. Dra. Eleonore Zulnara Freire Setz. A pesquisa analisa a distribuição do sagui-caveirinha, espécie nativa e de grande relevância para o equilíbrio ecológico, nas diferentes paisagens da Reserva Biológica da Serra do Japi e reúne informações que fortalecem as ações de preservação da espécie.
Aline explica que seu estudo buscou compreender os fatores ambientais que influenciam a presença do sagui-caveirinha e identificar áreas onde a hibridização com o sagui-de-tufo-preto pode ocorrer. “A pesquisa amplia o conhecimento sobre a ecologia do sagui-caveirinha e ajuda a destacar a importância da Serra do Japi para a conservação da biodiversidade local. As entrevistas com moradores também trouxeram percepções valiosas para orientar estratégias de proteção”, afirma.
Para ela, o Colóquio Científico reforça a integração entre ciência, comunidade e poder público. “É uma iniciativa muito importante para compartilhar o que está sendo produzido academicamente e fortalecer a valorização da Serra do Japi.”
O superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Jr., destaca que o colóquio reafirma o compromisso do município com a pesquisa e a conservação ambiental. “A Serra do Japi é um patrimônio natural de todos os jundiaienses. Ao incentivar estudos e abrir espaço para diálogo, ampliamos a compreensão sobre nossa fauna e fortalecemos as políticas públicas de preservação.”
Aberto ao público, o 2º Colóquio Científico integra as ações da Fundação Serra do Japi para promover educação ambiental e divulgar pesquisas que contribuem para a proteção da Serra, fortalecendo o engajamento da sociedade na preservação deste importante remanescente de Mata Atlântica.