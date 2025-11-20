A Fundação Serra do Japi, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), em parceria com a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Jundiaí, promove nesta segunda-feira (24), às 15h, na Plenária da Câmara, o 2º Colóquio Científico, com foco nas ações de pesquisa e conservação do sagui-caveirinha na Serra do Japi. O encontro traz o tema “O Sagui-Caveirinha na Serra do Japi: Distribuição na Reserva Biológica e a Ameaça da Hibridização” e apresenta novos dados produzidos por pesquisadores que atuam na área.

Nesta edição, será apresentado o trabalho desenvolvido por Aline Croce, mestra em Biologia, escrito com o apoio de Mabel Sánchez Palacios, doutoranda em Ecologia, e orientado pela Profa. Dra. Eleonore Zulnara Freire Setz. A pesquisa analisa a distribuição do sagui-caveirinha, espécie nativa e de grande relevância para o equilíbrio ecológico, nas diferentes paisagens da Reserva Biológica da Serra do Japi e reúne informações que fortalecem as ações de preservação da espécie.

