O engenheiro clínico Wagner de Souza Lima, que atuou em instituições de referência como o Instituto Sírio-Libanês, avaliou os prazos de construção do Hospital de Várzea Paulista e afirmou que a obra segue o padrão técnico e o ritmo médio das construções hospitalares do Estado de São Paulo.
Segundo o especialista, obras desse tipo exigem critérios rígidos e uma série de etapas específicas, como instalações de gases medicinais e normas sanitárias que tornam o prazo naturalmente mais longo do que construções comuns. “Hospitais levam de três a cinco anos entre o início e o funcionamento. Esse é o comportamento normal para o setor público”, explica.
Wagner comparou o cronograma de Várzea Paulista com obras recentes em cidades paulistas. O Hospital Rota dos Bandeirantes (Barueri), por exemplo, iniciou suas obras em agosto de 2019 e concluiu a parte física apenas em setembro de 2023, entrando em operação somente no ano seguinte, em dezembro de 2024. Ao todo, foram mais de cinco anos até que o equipamento começasse a atender a população.
Confira mais exemplos
Outro caso recente é o hospital de Santana de Parnaíba. A obra teve início em dezembro de 2020 e teve a inauguração oficial para entrar em funcionamento na última sexta-feira, 14 de novembro, totalizando quase 5 anos entre início e inauguração.
A situação é semelhante ao Hospital Regional Circuito da Fé, iniciado em abril de 2022. A obra física foi concluída em outubro, e a inauguração estava prevista para dezembro deste ano.
Mesmo empreendimentos privados, sem burocracias de licitação, apresentam prazos significativos. O Hospital Rede D’Or de Alphaville, por exemplo, levou mais de dois anos e quatro meses para ser concluído.
Outro ponto relevante é que hospitais iniciados em períodos semelhantes ao de Várzea Paulista, como o de Jandira (de porte menor), também não foram entregues até o momento, com previsão de inauguração ocorrendo praticamente no mesmo período.
No caso de Várzea Paulista, o engenheiro destaca que o prazo, iniciado em fevereiro de 2023, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026 está abaixo da média. “Quando analisamos as principais obras da região nos últimos anos, o ritmo do avanço aqui foi maior. O cronograma está compatível com obras de saúde desse porte”, afirma.
Vale lembrar que os hospitais Rota dos Bandeirantes e Circuito da Fé, são obras realizadas pelo Governo Estadual, e o hospital de Várzea Paulista foi construído 100% com recursos municipais, contando com a intervenção do Estado agora, na fase dos equipamentos.
Cronograma em dia
De acordo com o aditivo vigente, a obra segue dentro do cronograma revisado.
O secretário de Gestão Pública, Marcello Breschi, reforça: “O Hospital de Várzea Paulista teve seu prazo ajustado conforme prevê o contrato, mas as frentes de trabalho não foram interrompidas em nenhum momento. A obra segue em ritmo constante e com o contrato plenamente vigente”, afirma.
Para o engenheiro Wagner, a comparação regional ajuda a esclarecer à população que obras hospitalares têm alta complexidade e demandam responsabilidade técnica. “Várzea Paulista está dentro do esperado para esse tipo de construção”, conclui.
Próximos passos
A obra chegou a 95,5% de conclusão e está nos seus últimos detalhes como a colocação de piso e finalização da pintura. Agora, a gestão do prefeito Professor Rodolfo e João Paulo conta com o apoio do Governo Estadual para a etapa de equipação. Os trâmites contratuais de compra dos equipamentos vêm sendo definidos pela equipe técnica da prefeitura em conjunto com a Diretoria Regional de Saúde.