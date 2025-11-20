O engenheiro clínico Wagner de Souza Lima, que atuou em instituições de referência como o Instituto Sírio-Libanês, avaliou os prazos de construção do Hospital de Várzea Paulista e afirmou que a obra segue o padrão técnico e o ritmo médio das construções hospitalares do Estado de São Paulo.

Segundo o especialista, obras desse tipo exigem critérios rígidos e uma série de etapas específicas, como instalações de gases medicinais e normas sanitárias que tornam o prazo naturalmente mais longo do que construções comuns. “Hospitais levam de três a cinco anos entre o início e o funcionamento. Esse é o comportamento normal para o setor público”, explica.

Wagner comparou o cronograma de Várzea Paulista com obras recentes em cidades paulistas. O Hospital Rota dos Bandeirantes (Barueri), por exemplo, iniciou suas obras em agosto de 2019 e concluiu a parte física apenas em setembro de 2023, entrando em operação somente no ano seguinte, em dezembro de 2024. Ao todo, foram mais de cinco anos até que o equipamento começasse a atender a população.