Mesmo na emenda do feriado do Dia da Consciência Negra, sábado (22) é dia de mais uma ação de vacinação casa a casa em zonas rurais do município. Dessa vez as equipes vão atuar nas áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Caxambu e Ivoturucaia, com visitas domiciliares das 8h30 às 16h. Os agentes estarão identificados e serão acompanhados por veículos oficiais da Prefeitura de Jundiaí.

Além de orientar os moradores sobre a doença, haverá a avaliação das carteirinhas e a aplicação da dose. “A vacinação casa a casa contra a febre amarela é uma das principais prioridades da gestão na Saúde porque, por meio dessa iniciativa, levamos proteção a uma doença que pode ser imunoprevenível ao maior número possível de moradores que residem em áreas de difícil acesso e que, por algum motivo, têm dificuldade de se deslocar até uma UBS. As ações têm sido feitas continuamente, para que o município eleve sua cobertura vacinal”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.

VEJA MAIS: