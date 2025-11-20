Policiais da Força Tática prenderam, na quarta-feira (19), um casal suspeito de furtar roupas em uma loja de Jundiaí. O prejuízo está avaliado em R$ 14,6 mil.
Durante o patrulhamento, a equipe visualizou um veículo Ford Ka em atitude suspeita, trafegando na contramão da avenida União dos Ferroviários. Os policiais desembarcaram rapidamente e realizaram a abordagem e, no interior do automóvel, encontraram um casal residente no Estado do Rio de Janeiro.
Segundo a PM, os suspeitos confessaram que haviam acabado de furtar peças de roupa em um estabelecimento comercial da cidade e afirmaram integrar uma quadrilha especializada em furtos a lojas de departamentos. O casal contou ainda que vieram a São Paulo exclusivamente para praticar o crime.
A dupla utilizava uma bolsa revestida com folhas de alumínio, técnica conhecida por burlar sensores e sistemas de segurança das lojas. No porta-malas do veículo, a polícia encontrou as mercadorias, avaliadas em R$ 14,6 mil.
O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí. Caso segue em investigação.