Às quintas-feiras, o cozinheiro Alex Sander Gonçalves tem um compromisso logo pela manhã: fazer compras de frutas, verduras e legumes no varejão do Jardim Rosaura. O morador do Cidade Nova conferiu a nova localização do varejão, que passa a ser realizado na rua Luiz Benachio, em frente ao Complexo Esportivo Romão de Souza e ao Terminal Colônia, atendendo a uma demanda dos permissionários, frequentadores e moradores da região.
VEJA MAIS:
Varejão do Jardim Rosaura ganha novo local a partir do dia 13
Vila Hortolândia terá varejão noturno às sextas-feiras
“Aqui está bem melhor. Lá o varejão ficava escondido, só passava quem morava ali mesmo. Agora o fluxo será maior e é mais fácil para estacionar. Fazia tempo que eu falava que precisava mudar, pensando em quem trabalha aqui, acorda de madrugada. Temos que prestigiar, pois o preço e o acolhimento são melhores”, comentou Alex, com suas compras de cenouras, vagens e pimentões.
A novidade conta com oito bancas, com as opções de frutas, verduras, legumes, queijos, temperos, milho e derivados, manufaturados, e, claro, pasteis e caldo de cana.
A secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Marcela Moro, acompanhou o primeiro dia de atividade na nova localização. “Esta é mais uma demanda que o governo atende a partir do pedido e diálogo com a população, com um olhar atendo às melhorias de impacto. A novidade traz um espaço mais adequado, com estacionamento e resolve um problema de circulação. Agora em frente ao complexo esportivo e terminal de ônibus, a expectativa é que melhore o fluxo de vendas. Algo, portanto, bom para o feirante, bom para a comunidade e bom para a cidade como um todo”, comentou, acompanhada do diretor do Departamento de Abastecimento da SMAAT, Ezequiel Melo, e equipe.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do trabalho conjunto para a entrega. “O olhar atencioso da gestão só se concretiza por meio do trabalho intersetorial das Secretarias Municipais. Para que esta entrega da SMAAT fosse possível, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) atuaram no preparo do solo e asfaltamento, além das montagens e instalações necessárias, como da parte elétrica. Em seguida, foi a vez da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), responsável pela sinalização.”
Mais avaliações positivas
Regiane Diniz, permissionária de uma das bancas de hortícolas do varejão, já notou diferença. “Faz 21 anos que trabalho na feira e fazia dez que estamos neste varejão. Há pelo menos sete pedíamos para mudar, pois no antigo local atrapalhávamos o trânsito e o cliente não tinha onde estacionar. E já neste primeiro dia percebi o aumento da movimentação. É uma consideração da Prefeitura com o nosso trabalho, pensaram na gente, viram o problema e resolveram.”
Já o motorista Delaias Reis descobriu a novidade ao voltar para casa, saindo do supermercado. “Mesmo saindo do mercado, fruta eu gosto mesmo é de comprar da feira, pois aqui o preço é melhor. Comprei laranjas, mexericas, maças e mangas. Agora eu pretendo vir sempre”, comentou o morador da vila Nambi, acompanhado da esposa Maria Erotides.