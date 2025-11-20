Às quintas-feiras, o cozinheiro Alex Sander Gonçalves tem um compromisso logo pela manhã: fazer compras de frutas, verduras e legumes no varejão do Jardim Rosaura. O morador do Cidade Nova conferiu a nova localização do varejão, que passa a ser realizado na rua Luiz Benachio, em frente ao Complexo Esportivo Romão de Souza e ao Terminal Colônia, atendendo a uma demanda dos permissionários, frequentadores e moradores da região.

“Aqui está bem melhor. Lá o varejão ficava escondido, só passava quem morava ali mesmo. Agora o fluxo será maior e é mais fácil para estacionar. Fazia tempo que eu falava que precisava mudar, pensando em quem trabalha aqui, acorda de madrugada. Temos que prestigiar, pois o preço e o acolhimento são melhores”, comentou Alex, com suas compras de cenouras, vagens e pimentões.

A novidade conta com oito bancas, com as opções de frutas, verduras, legumes, queijos, temperos, milho e derivados, manufaturados, e, claro, pasteis e caldo de cana.

A secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Marcela Moro, acompanhou o primeiro dia de atividade na nova localização. “Esta é mais uma demanda que o governo atende a partir do pedido e diálogo com a população, com um olhar atendo às melhorias de impacto. A novidade traz um espaço mais adequado, com estacionamento e resolve um problema de circulação. Agora em frente ao complexo esportivo e terminal de ônibus, a expectativa é que melhore o fluxo de vendas. Algo, portanto, bom para o feirante, bom para a comunidade e bom para a cidade como um todo”, comentou, acompanhada do diretor do Departamento de Abastecimento da SMAAT, Ezequiel Melo, e equipe.