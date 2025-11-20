O Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA) ampliará o horário de atendimento ao público para qualificar o acolhimento à população de baixa renda, reforçar o suporte aos protetores de animais e agilizar as respostas a situações de urgência e emergência.

Com a mudança, o horário de trabalho interno passa a ser das 8h às 17h, enquanto o atendimento ao público será realizado das 9h às 15h30, inclusive durante o horário de almoço. Às 15h30 será feita a distribuição de senhas para todas as pessoas já presentes na fila. Antes, o DEBEA atendia até as 11h, com limite diário de oito animais, agora, não haverá mais restrição de quantidade de atendimentos por dia.

