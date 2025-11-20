O Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA) ampliará o horário de atendimento ao público para qualificar o acolhimento à população de baixa renda, reforçar o suporte aos protetores de animais e agilizar as respostas a situações de urgência e emergência.
Com a mudança, o horário de trabalho interno passa a ser das 8h às 17h, enquanto o atendimento ao público será realizado das 9h às 15h30, inclusive durante o horário de almoço. Às 15h30 será feita a distribuição de senhas para todas as pessoas já presentes na fila. Antes, o DEBEA atendia até as 11h, com limite diário de oito animais, agora, não haverá mais restrição de quantidade de atendimentos por dia.
A deliberação para a ampliação foi feita pelo secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Antonio Bedin, e pela diretora do DEBEA, Francine Galeoti, que reorganizaram as escalas e fluxos de atendimento para garantir a presença contínua de um médico-veterinário durante todo o período de funcionamento. O atendimento permanece voltado aos munícipes que se enquadram nos critérios do Decreto nº 33.287/2023, exceto nos casos de urgência e emergência, que têm prioridade imediata.
O DEBEA tem um papel fundamental no cuidado com os animais da nossa cidade. A ampliação do horário é um compromisso para melhorar o atendimento, garantir dignidade às famílias e apoiar as protetoras, que fazem um trabalho essencial para Jundiaí”, afirma o prefeito, Gustavo Martinelli.
O secretário Marco Antonio Bedin destaca o alinhamento entre gestão pública e necessidades reais da população. “A determinação do prefeito nos orienta a ampliar, qualificar e agilizar o atendimento. O novo horário oferece mais disponibilidade e suporte para quem procura o serviço, reduzindo filas e atendendo com mais eficiência”, explica.
Para a diretora do DEBEA, Francine Galeoti, a mudança trará impactos diretos no bem-estar animal. “Com o atendimento estendido e sem limite diário, conseguimos acolher melhor os casos que chegam até nós, especialmente das protetoras e das famílias em situação de vulnerabilidade. É uma conquista importante para toda a rede de proteção animal”, pontua.