Os jundiaienses que estão de folga neste Dia da Consciência Negra poderão aproveitar as opções de lazer e esportes nos complexos esportivos e parques abertos hoje (20) e nos demais dias deste feriado prolongado.
Todos os complexos esportivos funcionarão na quinta (20) e na sexta (21), das 8h às 18h. O Bolão abrirá das 6h às 18h no sábado (22) e no domingo (23). Já o Sororoca funcionará no domingo (23), das 8h às 20h. Para mais informações, confira o site do Time Jundiaí.
Parques
Os parques municipais funcionarão normalmente durante o feriado e nos demais dias. O Parque da Cidade estará aberto durante o feriado, das 6h30 às 18h, com entrada permitida até às 17h. Já o Mundo das Crianças não abre às segundas-feiras.? Para mais informações sobre horário de funcionamento, confira o site da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMISP).