Jundiaí recebe a Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil nesta quinta-feira (20). O desfile tem início previsto para as 19h, no Assaí Ferroviários, Avenida União dos Ferroviários, 2940. O percurso detalhado pode ser acompanhado pelo site (clique aqui). As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Roteiro ampliado
Com duas comitivas, as caravanas deste ano têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.
Até 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas. Junto à ampliação da rota, com dez cidades a mais do que no ano passado, a edição de 2025 traz uma novidade para tornar o evento mais inclusivo. O evento realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.
“A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar. Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.
Sustentabilidade
A Caravana de Natal também vai reforçar um dos pilares prioritários da Coca-Cola FEMSA Brasil: a sustentabilidade. A atração terá suas emissões compensadas em cerca de 124 toneladas de CO?, por meio do apoio ao projeto CarbonFair. Com essa iniciativa, o evento recebe o selo de Evento Neutro, concedido pela Eccaplan, empresa especializada em soluções ambientais. “A sustentabilidade está presente em tudo o que fazemos, e no Natal não poderia ser diferente. Nesta edição, compensaremos o equivalente a mais de 740 árvores em créditos de carbono, transformando a Caravana em um evento com emissões neutralizadas e reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente”, afirma Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.