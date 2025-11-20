Jundiaí recebe a Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil nesta quinta-feira (20). O desfile tem início previsto para as 19h, no Assaí Ferroviários, Avenida União dos Ferroviários, 2940. O percurso detalhado pode ser acompanhado pelo site (clique aqui). As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Roteiro ampliado

Com duas comitivas, as caravanas deste ano têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.