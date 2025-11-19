Alunos do curso técnico em administração da EE Professora Benedita Arruda, de Jundiaí, vivenciaram uma aula prática de gestão, logística e coragem no Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, em Santos. A visita técnica, coordenada pelo professor José Braga, testou os conhecimentos dos jovens em um simulado de abandono de embarcação e deu a dimensão real da profissão ao percorrerem o Porto de Santos.

Recebidos pelo Capitão de Corveta Renato Silvino, os estudantes mergulharam no cotidiano da Marinha do Brasil, instituição responsável por patrulhar a imensa e estratégica Amazônia Azul. A visita integra a metodologia SAFO (Sonhar, Aprender, Fortalecer e Oportunizar), criada pelo professor e coordenador do curso, José Braga. "Educação precisa ultrapassar os muros da escola. Eu não ensino só conteúdos, eu abro mares", afirma Braga.

O momento mais intenso da vivência foi o simulado de abandono de embarcação. "Pulei no bote e deixei metade dos meus medos para trás. Hoje eu cresci”, disse a aluna Nayara.