Com o objetivo de garantir que apenas produtos autênticos e seguros cheguem ao consumidor, foi lançada na segunda-feira (17) a plataforma Bebida Legal (www.bebidalegal.com.br), que reforça o compromisso do setor formal com a educação, a responsabilidade sanitária e a cooperação com as autoridades públicas. Iniciativa faz parte do acordo de cooperação com dez entidades do setor para fortalecer a proteção ao consumidor e combater o mercado ilegal de bebidas alcoólicas.

Na plataforma há um ambiente de e-learning com conteúdo e orientações para profissionais da cadeia de comercialização de bebidas. Também é possível conferir, de forma didática, os sinais mais comuns de falsificação e irregularidades como preços muito abaixo do mercado, rótulos desalinhados, lacres violados e ausência de selo fiscal ou QR Code de autenticação, além de orientações sobre o descarte correto de garrafas de uso único. Uma seção de Perguntas Frequentes reúne informações e orientações para a segurança no consumo e sobre o combate à falsificação.

