O feriado do Dia da Consciência Negra será marcado pelo predomínio do sol em Jundiaí. De acordo com a Defesa Civil, mesmo com a chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Estado de São Paulo, o tempo permanece firme e sem previsão de chuva até sábado (22).
Feriado com tempo firme e ensolarado
Nesta quinta-feira (20), o sol deve aparecer desde as primeiras horas do dia. A sexta-feira (21) segue com tempo estável, céu aberto e baixa possibilidade de nebulosidade.
No sábado (22), o sol continua predominando e as temperaturas sobem gradualmente. Já no domingo (23), a aproximação de uma nova frente fria deve deixar o tempo instável, com maior probabilidade de pancadas de chuva.
VEJA MAIS:
Temperaturas em Jundiaí
Quinta-feira (20): mínima de 15°C e máxima de 26°C;
Sexta-feira (21): mínima de 15°C e máxima de 29°C;
Sábado (22): sol forte e temperaturas em elevação, com mínima de 19°C e máxima de 30°C;
Domingo (23): possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 18°C e máxima de 27°C.