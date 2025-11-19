19 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PREVISÃO DO TEMPO

Mesmo com leve queda na temperatura, sol predomina no feriado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Sol predomina em Jundiaí nos próximos dias
Sol predomina em Jundiaí nos próximos dias

O feriado do Dia da Consciência Negra será marcado pelo predomínio do sol em Jundiaí. De acordo com a Defesa Civil, mesmo com a chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Estado de São Paulo, o tempo permanece firme e sem previsão de chuva até sábado (22).

Feriado com tempo firme e ensolarado

Nesta quinta-feira (20), o sol deve aparecer desde as primeiras horas do dia. A sexta-feira (21) segue com tempo estável, céu aberto e baixa possibilidade de nebulosidade.

No sábado (22), o sol continua predominando e as temperaturas sobem gradualmente. Já no domingo (23), a aproximação de uma nova frente fria deve deixar o tempo instável, com maior probabilidade de pancadas de chuva.

VEJA MAIS:

Temperaturas em Jundiaí

Quinta-feira (20): mínima de 15°C e máxima de 26°C;
Sexta-feira (21): mínima de 15°C e máxima de 29°C;
Sábado (22): sol forte e temperaturas em elevação, com mínima de 19°C e máxima de 30°C;
Domingo (23): possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários