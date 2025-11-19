O feriado do Dia da Consciência Negra será marcado pelo predomínio do sol em Jundiaí. De acordo com a Defesa Civil, mesmo com a chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Estado de São Paulo, o tempo permanece firme e sem previsão de chuva até sábado (22).

Feriado com tempo firme e ensolarado

Nesta quinta-feira (20), o sol deve aparecer desde as primeiras horas do dia. A sexta-feira (21) segue com tempo estável, céu aberto e baixa possibilidade de nebulosidade.