19 de novembro de 2025
RIBEIRÃO PRETO

Coral Municipal representará Jundiaí em Encontro Brasileiro

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Grupo se apresenta no encontro neste sábado (22), com programa de seu repertório trabalhado ao longo do ano

O Coral Municipal de Jundiaí representará o município no 8º Encontro Brasileiro de Coro Cênico, que será realizado entre os dias 19 a 23 de novembro, em Ribeirão Preto.

A participação do corpo artístico municipal ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) está marcada para este sábado (22). Às 10h, o grupo participa de um workshop sobre Técnica Vocal com Tamara Pereira. Já no período da tarde, o grupo realiza seu ensaio geral aberto, para a apresentação da noite, marcada para as 20h.

“Assim como os demais corpos artísticos municipais, o Coral Municipal tem marcado presença não só na agenda de atrações de Jundiaí como tem também levado o nome do município e a excelência de seu trabalho em apresentações fora daqui. Só em novembro, o grupo fez uma apresentação na Semana do Servidor e estreou um novo espetáculo. E, assim como fez em junho, quando se apresentou no Festival da USP, o Coral irá representar Jundiaí nesta participação especial em Ribeirão Preto, enquanto o grupo se prepara para os espetáculos comemorativos de final de ano”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.

Sob a direção artística da regente Vastí Atique, o Coral apresentará no encontro as músicas do repertório trabalhado ao longo do ano e de seu novo espetáculo “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”, que estreou no início do mês.

O 8º Encontro Brasileiro de Coro Cênico será realizado no Memorial do Aquífero Guarani – Cineclube Cauim, que fica na rua Olavo Bilac, 135 – vila Seixas, Ribeirão Preto.

Mais Coral

O coral é uma das atrações da programação do Natal Luz 2025 e das comemorações dos aniversários de 114 e 369 anos do Teatro Polytheama e de Jundiaí. Na primeira semana do mês, o grupo irá participar das apresentações de Corais nas Janelas, no Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão. Já no dia 12 de dezembro, a partir das 20h, o grupo se apresenta no Teatro Polytheama, junto com os núcleos do Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças.

Também estão abertas as inscrições gratuitas para coralistas maiores de 18 anos. O credenciamento deve ser feito por meio de formulário on-line até o preenchimento das vagas, tendo como base o equilíbrio vocal do grupo, com prioridade para contraltos e baixos. Os testes vocais e início dos ensaios estão previstos para o ano que vem. Os ensaios semanais são realizados às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Espaço Expressa, na avenida União dos Ferroviários, 1760 (antigo Complexo Fepasa).

