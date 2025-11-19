A participação do corpo artístico municipal ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) está marcada para este sábado (22). Às 10h, o grupo participa de um workshop sobre Técnica Vocal com Tamara Pereira. Já no período da tarde, o grupo realiza seu ensaio geral aberto, para a apresentação da noite, marcada para as 20h.

O Coral Municipal de Jundiaí representará o município no 8º Encontro Brasileiro de Coro Cênico, que será realizado entre os dias 19 a 23 de novembro, em Ribeirão Preto.

“Assim como os demais corpos artísticos municipais, o Coral Municipal tem marcado presença não só na agenda de atrações de Jundiaí como tem também levado o nome do município e a excelência de seu trabalho em apresentações fora daqui. Só em novembro, o grupo fez uma apresentação na Semana do Servidor e estreou um novo espetáculo. E, assim como fez em junho, quando se apresentou no Festival da USP, o Coral irá representar Jundiaí nesta participação especial em Ribeirão Preto, enquanto o grupo se prepara para os espetáculos comemorativos de final de ano”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.

Sob a direção artística da regente Vastí Atique, o Coral apresentará no encontro as músicas do repertório trabalhado ao longo do ano e de seu novo espetáculo “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”, que estreou no início do mês.

O 8º Encontro Brasileiro de Coro Cênico será realizado no Memorial do Aquífero Guarani – Cineclube Cauim, que fica na rua Olavo Bilac, 135 – vila Seixas, Ribeirão Preto.