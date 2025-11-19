O Time Jundiaí de taekwondo disputa, entre 20 e 23 de novembro, a Copa do Brasil da modalidade, em Canoas (RS), última grande competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo, entidade ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro. A equipe jundiaiense terá cinco representantes, classificados após as etapas da Copa São Paulo.

Apesar de 13 atletas terem conquistado vaga para o torneio, apenas cinco conseguiram confirmar presença por causa da distância e dos custos de viagem. Eles disputarão seis medalhas na competição, que reúne alguns dos principais nomes do taekwondo brasileiro.

A participação no evento reforça o avanço da modalidade em Jundiaí e o trabalho desenvolvido por atletas e treinadores do Time Jundiaí. Representam a cidade: Alanis Alves de Almeida, Cícero Dias, Daniela Momesso, João Butzke e Mariana Fabichack.