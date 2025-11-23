“A humanização é um fator essencial para o sucesso do tratamento oncológico, pois contribui para a qualidade de vida e aumenta a sobrevida de crianças e adolescentes”, afirma a oncologista pediátrica do Grendacc, Arianne Casarim. Neste Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, 23 de novembro, a médica destaca não apenas a relevância da humanização, mas também a importância do diagnóstico precoce.

De acordo com Arianne, a humanização melhora a recuperação, o ânimo e os exames das crianças em tratamento, e isso faz toda a diferença. Nesse sentido, o Grendacc se diferencia por reunir uma equipe altamente qualificada, oferecer tratamento integral e, ao mesmo tempo, proporcionar acolhimento e orientação para pacientes e seus familiares. “Aqui contamos com toda uma estrutura e uma equipe com olhar diferenciado para cada criança.”

Falar sobre o diagnóstico precoce e destacar os principais sinais e sintomas é necessário e deve ser um tema frequente. Afinal, o câncer representa a principal causa de morte (cerca de 8%) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil.