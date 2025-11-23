“A humanização é um fator essencial para o sucesso do tratamento oncológico, pois contribui para a qualidade de vida e aumenta a sobrevida de crianças e adolescentes”, afirma a oncologista pediátrica do Grendacc, Arianne Casarim. Neste Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, 23 de novembro, a médica destaca não apenas a relevância da humanização, mas também a importância do diagnóstico precoce.
De acordo com Arianne, a humanização melhora a recuperação, o ânimo e os exames das crianças em tratamento, e isso faz toda a diferença. Nesse sentido, o Grendacc se diferencia por reunir uma equipe altamente qualificada, oferecer tratamento integral e, ao mesmo tempo, proporcionar acolhimento e orientação para pacientes e seus familiares. “Aqui contamos com toda uma estrutura e uma equipe com olhar diferenciado para cada criança.”
Falar sobre o diagnóstico precoce e destacar os principais sinais e sintomas é necessário e deve ser um tema frequente. Afinal, o câncer representa a principal causa de morte (cerca de 8%) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil.
Nos últimos 40 anos, o progresso no tratamento do câncer infantojuvenil foi realmente significativo. Hoje, cerca de 80% das crianças e adolescentes com câncer podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados – como o Grendacc. O mais importante é que a maioria terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado.
O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil foi instituído com os objetivos de estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer infantil e promover debates e palestras sobre as políticas públicas de atenção integral para as crianças com câncer. A data também visa mobilizar a sociedade em torno desse tema e apoiar as crianças com câncer e seus familiares.
O Grendacc destaca a importância de que pais, responsáveis e profissionais de saúde estejam atentos aos sinais e sintomas mais comuns do câncer infantil, como febre persistente, palidez, dores sem causa aparente e manchas roxas na pele.
Atualmente, 19 crianças e adolescentes estão em tratamento efetivo no Grendacc (em quimioterapia) e outros 98 estão em acompanhamento (passando por consultas e exames mensalmente).
Câncer infantojuvenil
Os tipos mais comuns de câncer na infância e adolescência incluem leucemias, tumores no sistema nervoso central e linfomas.
Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms (tipo de tumor renal), retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho), tumor germinativo (originado das células que dão origem aos ovários ou testículos), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas (tumores de partes moles).
Combater o câncer infantojuvenil exige a união entre governo, instituições de saúde e sociedade. É esse compromisso que o Grendacc mantém há 30 anos, oferecendo tratamento de qualidade a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos.