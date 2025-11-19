19 de novembro de 2025
JARINU

Prefeitura abre inscrições para Copa Jarinu de Futsal 2026

Por Redação | Prefeitura de Jarinu
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jarinu
Os times da cidade podem se inscrever até 9 de janeiro de 2026

A Copa Jarinu de Futsal de 2026  já está com as inscrições abertas. De acordo com a Divisão de Esportes do município, os times da cidade interessados em competir têm até 9 de janeiro de 2026 para realizarem a inscrição, presencialmente no Ginásio de Esportes, sempre em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A Copa Jarinu de Futsal é um campeonato tradicional do município, que conta exclusivamente com equipes e jogadores que residam ou trabalhem em Jarinu, sem participação de atletas de fora da cidade.

O Ginásio de Esportes Jairo Lorencini fica na Av. José Mauro Soranz, 120, Centro. Mais informações por telefone com a Divisão de Esportes, pelo telefone (11) 4016-3232.

