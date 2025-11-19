A Prefeitura de Louveira informa que o recadastramento do Cartão Cidadão estará aberto para toda a população a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de novembro. O processo pode ser realizado de forma totalmente digital, pelo aplicativo oficial do Cartão Cidadão, ou presencialmente na sede do programa.
O recadastramento online pode ser feito sem sair de casa. Para isso, é necessário baixar a versão mais recente do aplicativo, disponível nas lojas oficiais:
* Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.assistsolucoes.louveira_relou
* Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/cartão-cidadão-louveira/id1670191819
No aplicativo, o cidadão deve preencher os dados solicitados, tirar uma foto e enviar os documentos necessários. É obrigatório preencher apenas os campos marcados com asterisco (*); os demais são opcionais.
Um mesmo aparelho celular pode ser utilizado para recadastrar mais de uma pessoa: basta sair do login e acessar novamente com o CPF e data de nascimento do próximo integrante da família.
Quem preferir pode realizar o recadastramento de forma presencial, na Sede do Cartão Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (com entrega de senhas até as 16h30), e aos sábados, das 8h às 12h (com entrega de senhas até as 11h30).
Endereço: Rua Antônio Chicalhone, 338 – Bairro Santo Antônio.
Para o atendimento presencial, é necessário apresentar:
* Documento original com foto;
* Cartão SUS atualizado e cadastrado em Louveira;
* Comprovante de endereço no próprio nome emitido há, no máximo, 3 meses (contas de água, luz, IPTU, contrato de aluguel ou parceria agrícola autenticada em cartório, com ambas as assinaturas), Fatura de cartões de crédito,(exceto bancos digitais), Boletos ( financiamentos, faculdade), Fatura de celular(claro, tim e vivo) e Internet residencial.
É obrigatório levar os documentos de todos os integrantes da família, e todos devem estar presentes no momento do atendimento.
Caso o Cartão SUS ainda esteja vinculado a outro município, o usuário deve atualizar o endereço antes do recadastramento. Para isso, basta comparecer ao posto de saúde mais próximo com documento original com foto (ou certidão de nascimento para crianças sem RG) e comprovante de residência atualizado.
A Prefeitura reforça que o recadastramento do Cartão Cidadão é essencial para garantir a continuidade dos atendimentos e serviços disponibilizados no município.