A Prefeitura de Louveira informa que o recadastramento do Cartão Cidadão estará aberto para toda a população a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de novembro. O processo pode ser realizado de forma totalmente digital, pelo aplicativo oficial do Cartão Cidadão, ou presencialmente na sede do programa.

O recadastramento online pode ser feito sem sair de casa. Para isso, é necessário baixar a versão mais recente do aplicativo, disponível nas lojas oficiais:

* Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.assistsolucoes.louveira_relou

* Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/cartão-cidadão-louveira/id1670191819

No aplicativo, o cidadão deve preencher os dados solicitados, tirar uma foto e enviar os documentos necessários. É obrigatório preencher apenas os campos marcados com asterisco (*); os demais são opcionais.