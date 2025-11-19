Por mais um ano, a Prefeitura de Várzea Paulista participa da Campanha Fique Sabendo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da testagem e do diagnóstico precoce do HIV e da Sífilis, além da prevenção e dos cuidados com as demais Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Este ano, a campanha será realizada de 24 de novembro a 5 de dezembro, em todas as Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Não é necessário agendamento.

