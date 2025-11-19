Por mais um ano, a Prefeitura de Várzea Paulista participa da Campanha Fique Sabendo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da testagem e do diagnóstico precoce do HIV e da Sífilis, além da prevenção e dos cuidados com as demais Infecções Sexualmente Transmissíveis.
Este ano, a campanha será realizada de 24 de novembro a 5 de dezembro, em todas as Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Não é necessário agendamento.
Para a gerente do CTA, Luzinete Carmo, fazer o teste e saber o resultado é um passo decisivo para a saúde. “Se você fica sabendo que não tem o vírus, tem mais um motivo para continuar se cuidando. Caso seja diagnosticado com HIV ou Sífilis, será encaminhado para um serviço de saúde para iniciar imediatamente o tratamento”, afirmou. “Quanto mais cedo o paciente descobrir que tem o vírus, maior a possibilidade de sucesso do tratamento. Para quem tem vida sexual ativa, é importante realizar o teste pelo menos duas vezes por ano”, complementou.
Todas as UBSs da cidade ofertarão os testes das 7h às 11h e das 13h às 15h. Para acessar os endereços, clique aqui.
O CTA está localizado no Centro de Especialidades, na Avenida Eduardo de Castro, 65 – Vila São José, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 15h. É possível tirar dúvidas pelo telefone (11) 4596-5130.