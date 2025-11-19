19 de novembro de 2025
AMBIENTE ECONÔMICO

Fábrica de bebidas fará expansão e reforça confiança em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Gilson Pichioli, Lígia Von Zuben, MArk Willian, Cássia Carpi, Gustavo Martinelli, Walid Rajab, Humberto Cereser, Matheus Morandini
Gilson Pichioli, Lígia Von Zuben, MArk Willian, Cássia Carpi, Gustavo Martinelli, Walid Rajab, Humberto Cereser, Matheus Morandini

A tradicional indústria de bebidas Dubar, instalada na Vila Arens, anunciou a expansão de sua planta fabril em Jundiaí. Para conhecer de perto as operações e o projeto de ampliação, o prefeito Gustavo Martinelli visitou as instalações da empresa ao lado da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT).

Durante a visita, o prefeito Gustavo Martinelli destacou que a expansão da Dubar reforça a confiança das empresas no ambiente econômico da cidade. “O crescimento da Dubar reafirma a força da indústria jundiaiense e o ambiente seguro que a cidade oferece para investimentos. É motivo de orgulho ver uma empresa com mais de 110 anos de história continuar evoluindo aqui, gerando emprego, renda e fortalecendo a nossa economia. Jundiaí está preparada para apoiar o desenvolvimento de empresas que acreditam no nosso potencial”, afirmou.

A expansão prevê modernização de processos, fortalecimento da capacidade produtiva e novas estratégias de mercado, alinhadas ao plano global do grupo MBWS. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a iniciativa demonstra a importância da cooperação entre poder público e setor privado.

O secretário Humberto Cereser ressaltou que a Dubar representa um patrimônio industrial para Jundiaí. “A Dubar faz parte da história econômica de Jundiaí, e ver seu novo ciclo de expansão confirma que estamos no caminho certo ao oferecer políticas públicas que estimulam a competitividade industrial. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do programa Desenvolve +, está ao lado das empresas para facilitar processos e criar condições para que continuem crescendo de forma sustentável”, afirmou.

O diretor-geral da empresa ressalta confiança no município. “A tradição da Dubar sempre caminhou junto com a inovação, e esta expansão representa mais um passo importante para o futuro da empresa. A planta da empresa tem potencial para expansão e contar com o apoio institucional e um ecossistema econômico sólido é importante para garantir nossos investimentos. Estamos honrados em seguir ampliando nossas atividades na cidade”, afirmou Walid Rajab, diretor-geral da MBWS/Dubar.

A Dubar, fundada em 1913 pela Companhia Antártica Paulista, é reconhecida pela produção de vermouths, licores finos, destilados especiais e pelo conhaque Cinco Estrelas. Desde 2007, integra o grupo internacional Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), que preserva a tradição centenária da marca enquanto investe em inovação e sustentabilidade. Atualmente, a unidade de Jundiaí produz 2,2 milhões de garrafas por ano, mantendo marcas como Fogo Paulista e Zora Genebra.

A visita contou com representantes da MBWS: Gisele Schwatrz (financeiro), Matheus Morandini (marketing) e Michele Noronha (RH). Pela Prefeitura de Jundiaí: Gilson Pichiolli (diretor de fomento à indústria e serviços da SMDCT), Mark Willian (assessor SMDCT), Cássia Carpi (diretora do Fundo Social de Solidariedade) e Lígia Von Zuben (diretora do departamento de parcerias). A visita reforça a cooperação entre o setor público e privado no fortalecimento do desenvolvimento econômico local.

