Durante a visita, o prefeito Gustavo Martinelli destacou que a expansão da Dubar reforça a confiança das empresas no ambiente econômico da cidade. “O crescimento da Dubar reafirma a força da indústria jundiaiense e o ambiente seguro que a cidade oferece para investimentos. É motivo de orgulho ver uma empresa com mais de 110 anos de história continuar evoluindo aqui, gerando emprego, renda e fortalecendo a nossa economia. Jundiaí está preparada para apoiar o desenvolvimento de empresas que acreditam no nosso potencial”, afirmou.

A tradicional indústria de bebidas Dubar, instalada na Vila Arens, anunciou a expansão de sua planta fabril em Jundiaí. Para conhecer de perto as operações e o projeto de ampliação, o prefeito Gustavo Martinelli visitou as instalações da empresa ao lado da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT).

A expansão prevê modernização de processos, fortalecimento da capacidade produtiva e novas estratégias de mercado, alinhadas ao plano global do grupo MBWS. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a iniciativa demonstra a importância da cooperação entre poder público e setor privado.

O secretário Humberto Cereser ressaltou que a Dubar representa um patrimônio industrial para Jundiaí. “A Dubar faz parte da história econômica de Jundiaí, e ver seu novo ciclo de expansão confirma que estamos no caminho certo ao oferecer políticas públicas que estimulam a competitividade industrial. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do programa Desenvolve +, está ao lado das empresas para facilitar processos e criar condições para que continuem crescendo de forma sustentável”, afirmou.

O diretor-geral da empresa ressalta confiança no município. “A tradição da Dubar sempre caminhou junto com a inovação, e esta expansão representa mais um passo importante para o futuro da empresa. A planta da empresa tem potencial para expansão e contar com o apoio institucional e um ecossistema econômico sólido é importante para garantir nossos investimentos. Estamos honrados em seguir ampliando nossas atividades na cidade”, afirmou Walid Rajab, diretor-geral da MBWS/Dubar.