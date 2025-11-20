Buscar conexão com a identidade, raízes ou sua história. Seja o que for, a beleza black tem conquistado o mercado, com faturamento de milhões por ano. Segundo dados divulgados pela Revista Raça (maio de 2025), o mercado global de beleza negra deve alcançar US$ 31 bilhões até 2034, segundo projeção divulgada pela consultoria InsightAce Analytic no segundo trimestre de 2025. O número representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,2% — um desempenho acima da média registrada no setor de beleza como um todo, que deve atingir US$ 580 bilhões até 2027, de acordo com a McKinsey.

Para além de sentir-se bem em frente ao espelho, homens e mulheres têm buscado os salões especializados na beleza negra como forma de fortalecer os traços ancestrais e se liberarem de imposições e padrões estéticos. Seja com tranças, relaxamentos, apliques ou valorização dos cachos, o que não faltam são opções nos salões. Opções estas conquistadas ao longo dos anos, impulsionando os profissionais a se especializarem. No entanto, ainda falta muita mão de obra para este tipo de cuidado.

A empresária Elisângela Mendes da Silva, que há 26 anos se especializou em cabelos ondulados, cacheados e crespos, acredita no avanço do mercado de beleza em atuar com a população negra, mas diz que ainda precisa de mais dedicação e produtos de qualidade. “Eu tenho alguns prêmios como educadora especializada em cabelos cacheados e crespos, mas sinto uma resistência muito grande quando trata-se de cabelos crespos, tanto para homens quanto para mulheres, porque ambos são muito vaidosos. Antigamente, não era comum ter escolas nem salões especializados, apenas nas favelas e fundos de quintais, que atendiam essas mulheres. Mesmo tendo pele clara e cabelo crespo, vejo certo preconceito, mas atuo na beleza respeitando os desejos das clientes.”