Buscar conexão com a identidade, raízes ou sua história. Seja o que for, a beleza black tem conquistado o mercado, com faturamento de milhões por ano. Segundo dados divulgados pela Revista Raça (maio de 2025), o mercado global de beleza negra deve alcançar US$ 31 bilhões até 2034, segundo projeção divulgada pela consultoria InsightAce Analytic no segundo trimestre de 2025. O número representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,2% — um desempenho acima da média registrada no setor de beleza como um todo, que deve atingir US$ 580 bilhões até 2027, de acordo com a McKinsey.
Para além de sentir-se bem em frente ao espelho, homens e mulheres têm buscado os salões especializados na beleza negra como forma de fortalecer os traços ancestrais e se liberarem de imposições e padrões estéticos. Seja com tranças, relaxamentos, apliques ou valorização dos cachos, o que não faltam são opções nos salões. Opções estas conquistadas ao longo dos anos, impulsionando os profissionais a se especializarem. No entanto, ainda falta muita mão de obra para este tipo de cuidado.
A empresária Elisângela Mendes da Silva, que há 26 anos se especializou em cabelos ondulados, cacheados e crespos, acredita no avanço do mercado de beleza em atuar com a população negra, mas diz que ainda precisa de mais dedicação e produtos de qualidade. “Eu tenho alguns prêmios como educadora especializada em cabelos cacheados e crespos, mas sinto uma resistência muito grande quando trata-se de cabelos crespos, tanto para homens quanto para mulheres, porque ambos são muito vaidosos. Antigamente, não era comum ter escolas nem salões especializados, apenas nas favelas e fundos de quintais, que atendiam essas mulheres. Mesmo tendo pele clara e cabelo crespo, vejo certo preconceito, mas atuo na beleza respeitando os desejos das clientes.”
Para ela, com a liberdade de expressão, as pessoas têm mostrado sua cara e, assim, aumentando a exposição da beleza miscigenada em capas de revistas e televisão, até mesmo pessoas que ocupam grandes profissões, o que impulsiona o mercado. “Para mim, não é sobre aceitar e, sim, estarmos livres de padrões. Somos muito estilosos com nossos cabelos e curvas. O que aconteceu de fato foi uma falta tremenda de educação escolar e cultural que hoje se faz totalmente diferente, porque vemos nas escolas e nas atividades culturais o quão forte é a nossa presença.”
Há 26 anos, a empresária Elisângela Mendes especializou-se em cabelos afro
Tranças como identidade
“O ato de trançar os cabelos é ancestral. É um rito de amor e autocuidado. Entrelaçar os fios é mais que estilo: é conexão e afirmação de poder”. A frase da afro-empreendedora e trancista Rafaela Bueno mostra exatamente que a trança não existe apenas para deixar a pessoa negra bonita e estilosa, mas também reforçar uma tradição.
Proprietária de um espaço de beleza afro em Campo Limpo Paulista, ela já foi premiada por três anos como a melhor trancista da região e sabe exatamente o poder dos penteados como história e beleza. “As tranças têm uma história muito forte com nossos ancestrais. Eram usadas por rainhas negras, dando status de poder e identidade cultural. Eram resistência e meio de sobrevivência, às vezes eram usadas como rotas de fuga, delineadas pelos desenhos das tranças, mas hoje também são símbolos de beleza e vejo grandes profissionais se destacando pelo trabalho artístico feito artesanalmente. Isso é importante para o segmento.”
Ela espera que mais profissionais busquem pela especialização e diversificação dos trabalhos para qualificar ainda mais a cultura afro, com o crescimento natural desse movimento. “A indústria tem investido em produtos e serviços que facilitem o cuidado dos cabelos, e isso ajuda a retomar o espaço de muito poder e aprendizado, porque é uma tendência de crescimento do público, em especial, as pessoas que buscam a conexão com a própria beleza e cada dia mais se orgulham de suas raízes”, comenta Rafaela que também promove desfiles para mostrar os trabalhos de tranças artísticas.
Mesmo diante de um avanço expressivo em termos econômicos, a indústria da beleza ainda caminha lentamente quando o assunto é inclusão efetiva. Um relatório da própria McKinsey mostra que consumidores negros têm três vezes mais chances de se dizerem insatisfeitos com os produtos disponíveis no mercado, especialmente nas categorias de pele, cabelo e maquiagem.
A trancista Rafaela Bueno fez do trabalho um modo de valorizar a história