Entre as rodovias da região de Jundiaí administradas por concessionárias, o movimento previsto do feriado de Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), é de mais de 3 milhões de veículos, que devem atravessar as vias com destino ao Interior, Capital, Litoral ou até outros estados. A noite desta quarta-feira (19), a manhã de quinta-feira e o domingo (23) todo devem ser os momentos de maiores fluxos.

As vias com mais movimento na região durante o feriado devem ser a rodovia Anhanguera (SP-330) e a Bandeirantes (SP-348). A concessionária Autoban, empresa Motiva, prevê fluxo de 2.648.374 veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o Feriado de Consciência Negra, entre os dias 19 e 23 de novembro. Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para acontecer das 16h às 20h de quarta-feira (e das 9h às 13h de quinta-feira, no sentido interior. No retorno, a concessionária estima que o período de maior movimento no sentido Capital será das 15h às 22h de domingo.

Administrando as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), a Rota das Bandeiras espera fluxo de 150 mil usuários na região de Jundiaí durante o período.