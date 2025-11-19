Entre as rodovias da região de Jundiaí administradas por concessionárias, o movimento previsto do feriado de Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), é de mais de 3 milhões de veículos, que devem atravessar as vias com destino ao Interior, Capital, Litoral ou até outros estados. A noite desta quarta-feira (19), a manhã de quinta-feira e o domingo (23) todo devem ser os momentos de maiores fluxos.
As vias com mais movimento na região durante o feriado devem ser a rodovia Anhanguera (SP-330) e a Bandeirantes (SP-348). A concessionária Autoban, empresa Motiva, prevê fluxo de 2.648.374 veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o Feriado de Consciência Negra, entre os dias 19 e 23 de novembro. Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para acontecer das 16h às 20h de quarta-feira (e das 9h às 13h de quinta-feira, no sentido interior. No retorno, a concessionária estima que o período de maior movimento no sentido Capital será das 15h às 22h de domingo.
Administrando as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), a Rota das Bandeiras espera fluxo de 150 mil usuários na região de Jundiaí durante o período.
Já a Via Colinas, concessionária da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), tem expectativa de 167 mil veículos passando pelo trecho entre Jundiaí e Tietê.
As concessionárias terão operações a fim de atender o elevado fluxo de veículos em trânsito, bem como órgãos como a Polícia Militar Rodoviária. Em casos de emergência, usuários da Rota das Bandeiras podem acionar a concessionária pelo número 0800 770 8070; clientes da Via Colinas podem pedir socorro pela Central de Atendimento 0800 703 5080; e usuários da Autoban podem acionar o SOS Usuário pelo número 0800 055 55 50.