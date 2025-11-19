19 de novembro de 2025
FOI PRESO

Ladrão finge estar dormindo, mas o 'pesadelo' se torna real

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O proprietário foi acionado e reconheceu os fios como sendo seus
O proprietário foi acionado e reconheceu os fios como sendo seus

Um homem foi preso por furto de fios em um posto de molas em Cabreúva, depois de fingir estar dormindo para não ser descoberto. A prisão foi feita por guardas municipais.

A Corporação recebeu denúncia de que o referido posto estava sendo invadido por uma pessoa. Uma equipe foi enviada ao local, onde, ao adentrarem no terreno, os guardas flagraram um homem aparentemente dormindo.

Ao 'acorda-lo, eles perceberam que na verdade o homem estava fingindo; e junto a ele foram encontradas ferramentas de forte e fios já retirados do local.

O proprietário foi acionado e reconheceu os fios como sendo seus.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante.

