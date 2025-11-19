Com perfil técnico e orientado a resultados, Fernando chega ao HSV com o objetivo de aprimorar ainda mais a qualidade assistencial, fortalecer os processos de gestão e contribuir para a consolidação de um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente. Sua carreira inclui experiência robusta em reestruturações, modernização de fluxos, revisão orçamentária, ampliação de capacidade instalada e implantação de práticas de Lean Management voltadas à redução de desperdícios e melhoria contínua dos indicadores.

O diretor-presidente do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Sr. Denílson Cardoso de Sá, anunciou, nesta quarta-feira (19), a contratação de Fernando Ramos como novo superintendente da Instituição. Com 29 anos de experiência em gestão hospitalar, Fernando construiu uma trajetória sólida em unidades públicas e privadas de referência, como a Rede São Camilo – Cruzada Bandeirantes, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital do Coração e o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL). Fernando também atuou como superintendente no Hospital Regional de Jundiaí (HRJ) e no Hospital Geral do Grajaú, ambos geridos pelo IRSSL, onde liderou frentes estratégicas da gestão administrativa, de apoio e financeira, com foco em eficiência, segurança do paciente e equilíbrio operacional.

Reconhecido pela comunicação clara, postura colaborativa e capacidade de liderança em contextos complexos, Fernando possui facilidade de diálogo com equipes, gestores públicos, parceiros e lideranças hospitalares. É graduado em Administração, possui MBA Executivo em Gestão de Saúde (IBMEC), MBA em Gestão Pública (UNIASSELVI) e cursa MBA em Lean Six Sigma na área da Saúde.

“Assumo a superintendência do Hospital São Vicente de Paulo com grande honra e senso de responsabilidade. O HSV é uma instituição essencial para a saúde da nossa região, com uma história construída por profissionais comprometidos e por uma gestão voltada ao cuidado humanizado e à excelência assistencial. Chego com a intenção de somar: de ouvir as equipes, compreender os desafios, fortalecer processos e apoiar iniciativas que elevem ainda mais a qualidade do nosso atendimento. Minha trajetória em gestão hospitalar me ensinou que resultados consistentes nascem do trabalho conjunto, do diálogo transparente e do respeito às pessoas. Agradeço à Diretoria Estatutária pela confiança e ao Amauri Liba pela colaboração neste período de transição. Estou plenamente dedicado a contribuir para que o HSV continue avançando com eficiência, segurança e humanidade. Conto com cada um de vocês nesse novo capítulo”, afirmou Fernando.

Durante o anúncio da chegada do novo superintendente, o diretor-presidente do HSV, Denílson Cardoso de Sá, fez questão de reconhecer o trabalho desenvolvido até aqui e reforçar a importância da transição responsável entre as gestões. Segundo ele, este é um momento de continuidade, fortalecimento institucional e valorização daqueles que contribuíram significativamente para a trajetória recente do Hospital. “Quero registrar, em nome da Diretoria Estatutária do Hospital São Vicente de Paulo, meu profundo agradecimento ao Liba por toda a sua dedicação, lealdade e compromisso com esta Instituição. Sua atuação sempre foi marcada pela responsabilidade, pela escuta atenta e pelo respeito às equipes, deixando uma contribuição valiosa para o nosso Hospital. Agradeço também pela disponibilidade em conduzir o período de transição, que demonstra, mais uma vez, seu comprometimento com o HSV”, disse.