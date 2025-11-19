O menino de 10 anos, vítima de maus-tratos praticados por seus pais em Jundiaí, deve receber alta do Hospital Universitário (HU) ainda nesta semana, segundo informou o próprio hospital. Ele está em estado estável, realizando apenas exames de rotina. O seu irmão mais novo, de oito anos, já teve alta médica.

O caso ganhou repercussão após a prisão em flagrante do casal no dia 12 de novembro. A denúncia partiu da escola das crianças, onde professores relataram sinais de agressão física e psicológica: o menino de 10 anos afirmou ter sido castigado com uma raquete, trancado durante a noite em posição de flexão, recebeu privação de alimentação, teve o cabelo arrancado e, em alguns momentos, ficou sem banho por até duas semanas.

Na última semana, o Jornal de Jundiaí informou, com exclusividade, que o Ministério Público de São Paulo (MPSP) abriu um procedimento para investigar o caso e decidir sobre possíveis medidas legais, como a destituição do poder familiar, caso os deveres parentais sejam confirmados como violados.