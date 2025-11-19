Um homem de 18 anos, que vinha trabalhando honestamente em uma grande rede de fast food, em Jundiaí, mas que largou o emprego para se aventurar no tráfico de drogas e ganhar mais dinheiro, foi preso nesta terça-feira (18), na Vila Nambi, em seu primeiro dia no mundo do crime. A prisão foi feita por guardas municipais de Operações com Cães.

Os GMs Odirley, Ferreira e Chagas, com o K9 Barack, estavam em patrulhamento por um local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, quando se depararam com um homem segurando uma sacola, em atitude suspeita.

Sem tempo para fugir, ele acabou abordado e, na sacola, os GMs localizaram dezenas de porções de drogas diversas.