Policiais da 1ª DIG - Deic de Campinas apreenderam quase 3 mil garrafas de bebidas destiladas falsificadas, em um galpão na Vila Rami, em Jundiaí, nesta terça-feira (18). Ninguém foi preso.
Investigações que já ocorrem há alguns meses, em Campinas, sobre falsificação de bebidas e contaminação por metanol, trouxeram a DIG-Deic até a este galpão, em Jundiaí, onde durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira, foram encontradas e apreendidas 2.955 garras de bebidas, falsificadas.
A adulteraçao foi constatada por uma empresa especializada, acionada pela polícia. "Já foi constatado que os produtos tinham características de inautenticidade", disse Fehr.
De acordo com o delegado, o primeiro passo foi descobrir o local de armazenamento e impedir que o produto chegasse consumidor final. Agora, a polícia mira o responsável pelo galpão e pela mercadoria. "Estamos checando informações sobre esse material ter sido comprado de uma fábrica em outro lugar, para ficar armazenado em Jundiaí e depois ser distribuído para a região inteira. Precisamos identificar a pessoa responsável por essa compra e armazenamento, para depois descobrir para quem ele vendia, se para adegas, mercados ou outros estabelecimentos. Mas primeiro precisamos identificar o responsável" comentou Marcel Fehr.
Todo o material foi apreendido para ser periciado.