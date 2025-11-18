Policiais da 1ª DIG - Deic de Campinas apreenderam quase 3 mil garrafas de bebidas destiladas falsificadas, em um galpão na Vila Rami, em Jundiaí, nesta terça-feira (18). Ninguém foi preso.

Investigações que já ocorrem há alguns meses, em Campinas, sobre falsificação de bebidas e contaminação por metanol, trouxeram a DIG-Deic até a este galpão, em Jundiaí, onde durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira, foram encontradas e apreendidas 2.955 garras de bebidas, falsificadas.

A adulteraçao foi constatada por uma empresa especializada, acionada pela polícia. "Já foi constatado que os produtos tinham características de inautenticidade", disse Fehr.