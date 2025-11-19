20 de novembro não é apenas uma data do calendário: tornou-se um espelho que, muitas vezes, evitamos encarar. Em um país como o Brasil, que gosta de repetir que “somos todos iguais”, que “racismo aqui não existe” ou que “um feriado desses é inútil”, a existência dessa data revela justamente o contrário: ainda precisamos aprender a olhar com sinceridade para a nossa própria história.

Refletir sobre a Consciência Negra não é dividir o país entre grupos, nem alimentar ressentimentos. É escolher a honestidade. É reconhecer que, para além do orgulho de sermos uma nação miscigenada, ainda carregamos desigualdades profundas. A escravidão marcou o Brasil por mais de três séculos, e nenhum país atravessa um trauma assim sem consequências duradouras. Fingir que isso passou como um vento leve não apenas falsifica nossa história, como impede que avancemos como sociedade.

Muitos brasileiros se incomodam com a existência de um feriado voltado especificamente à população negra. Mas a pergunta que deveríamos fazer não é “por que existe esse feriado?”, e sim “por que ainda precisamos dele?”. E a resposta é simples: porque a desigualdade racial continua estampada em quem tem acesso a educação de qualidade, em quem ocupa os cargos mais altos, em quem é mais abordado nas ruas, em quem recebe os salários mais baixos, em quem é mais vítima de violência.

A Consciência Negra existe porque parte da população prefere acreditar que não há problema algum. Existe porque ainda hoje, em pleno século XXI, milhões de brasileiros enfrentam olhares desconfiados, oportunidades negadas e expectativas inferiores simplesmente por sua cor. Existe porque, apesar de querermos nos ver como uma nação acolhedora e igualitária, muitas vezes nossas ações não refletem essa imagem.

Ao mesmo tempo, esta data é também uma celebração. Uma celebração da força, da cultura, da criatividade e da resistência da população negra que ajudou a construir, moldar e dar identidade ao Brasil. Nossa música, nossa culinária, nossos ritmos, nossa linguagem, nossos modos de viver e de festejar têm raízes negras profundas. Não reconhecer isso é apagar uma parte essencial da alma brasileira.

Mas talvez o maior valor do Dia da Consciência Negra seja o convite à autocrítica. Ele nos faz perguntar: como eu trato quem é diferente de mim? Que frases eu repito sem pensar? Que preconceitos eu carrego sem perceber? Que piadas eu naturalizo? Que silêncios eu mantenho quando deveria agir? Ele nos chama a ouvir histórias que, muitas vezes, nunca escutamos: sejam de dor, de superação, ou de luta diária por respeito.

Um feriado, sozinho, não resolve desigualdades. Não muda leis. Não apaga séculos de injustiça. Mas pode e deve ser um espaço de pausa, reflexão e tomada de consciência. E consciência é sempre o primeiro passo de qualquer transformação. Mentalidades mudam comportamentos. Comportamentos mudam estruturas. Estruturas mudam sociedades.

O Dia da Consciência Negra não é necessário apenas para os negros. Ele é necessário para todos nós. Porque construir um país mais justo não é responsabilidade de apenas uma parte, mas de toda a população.

Reconhecer o passado não nos diminui; ao contrário, nos amadurece.

Encarar as desigualdades não nos divide; nos aproxima da possibilidade real de superá-las.

Ao final, a pergunta que esta data nos deixa é simples: queremos ser apenas o país que diz que não tem racismo, ou queremos ser o país que realmente enfrenta o racismo?

A resposta a essa pergunta define não apenas a memória do passado, mas o futuro que desejamos construir.



Samuel Vidilli é cientista social