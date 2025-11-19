Com a aproximação do Natal, cresce também a movimentação de quem aposta na confeitaria e na produção artesanal de doces e salgados para garantir renda extra ou até mesmo impulsionar o próprio negócio. Entre lembranças comestíveis, sobremesas e ceias completas, as empreendedoras esperam fechar 2025 com faturamento de aproximadamente 30% superior ao do ano passado.

Para muitas pequenas produtoras, o fim do ano representa a melhor fase comercial. A confeiteira Thiara Verena Santos Prado, de 40 anos, trabalha há quatro anos com atendimento particular e corporativo e afirma que o Natal é determinante para conquistar novos clientes.

“Natal representa principalmente uma porta de entrada para clientes novos. Como é uma época em que vendemos mais, se o nosso produto agrada, esse comprador volta o ano todo. Seja para uma sobremesa de fim de semana, uma festa ou até aquele docinho depois do almoço”, diz.