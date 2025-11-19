Com a aproximação do Natal, cresce também a movimentação de quem aposta na confeitaria e na produção artesanal de doces e salgados para garantir renda extra ou até mesmo impulsionar o próprio negócio. Entre lembranças comestíveis, sobremesas e ceias completas, as empreendedoras esperam fechar 2025 com faturamento de aproximadamente 30% superior ao do ano passado.
Para muitas pequenas produtoras, o fim do ano representa a melhor fase comercial. A confeiteira Thiara Verena Santos Prado, de 40 anos, trabalha há quatro anos com atendimento particular e corporativo e afirma que o Natal é determinante para conquistar novos clientes.
“Natal representa principalmente uma porta de entrada para clientes novos. Como é uma época em que vendemos mais, se o nosso produto agrada, esse comprador volta o ano todo. Seja para uma sobremesa de fim de semana, uma festa ou até aquele docinho depois do almoço”, diz.
Thiara produz bolos caseiros e de festa, doces variados, pudins, lembranças comestíveis e até mesas de café. No setor corporativo, o bolo de aniversariantes do mês e as lembrancinhas temáticas são os campeões de saída. Para este ano, ela aposta em sobremesas de mesa, como taças e cake box, e em uma novidade para presentes: a árvore de Natal trufada. “Acredito que vamos vender 30% a mais de faturamento em relação ao ano passado, reflexo da fidelização e da organização prévia do público.”
Já Daniela Bertino, 46 anos, com 12 anos de experiência como confeiteira e salgadeira, foca nos bolos confeitados, doces, sobremesas, salgados, pães e, nos últimos dois anos, passou a oferecer ceias de Natal e Ano Novo. “Como a ceia foi um sucesso, vou continuar com ela no cardápio deste ano, mas vou apostar também na bacalhoada de forno para o Natal e Ano Novo”, comenta Daniela.
A empreendedora afirma que sua produção aumenta entre 40% e 60% neste período, impulsionada por confraternizações, almoços e encontros familiares. “Além disso, nossa meta é sempre vender mais que nos anos anteriores, mas se alcançarmos os números do ano passado, estamos satisfeitos”, diz.