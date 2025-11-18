Entre as unidades contempladas estão: EMEB Prof. Anézio de Oliveira; EMEB Anna Rita Alves Ludke; EMEB Antonio de Pádua Giaretta; EMEB Profª Cesarina Fortarel Dias; EMEB Duílio Maziero; EMEB Prof. Flávio D’Angieri; EMEB Prof. Geraldo Pinto Duarte Paes; EMEB Ivo de Bona; EMEB Prof. João Luiz de Campos; EMEB Prof. José Leme do Prado; EMEB Profª Judith Almeida Currado; EMEB Luzia Francisca de Souza Martins; EMEB Marcos Gasparian; EMEB Profª Maria Angélica Lorençon; EMEB Profª Marina A. Rinaldi Carvalho; EMEB Profª Melania Fortarel Barbosa; EMEB Profª Odila Ritcher; EMEB Prof. Pedro Clarismundo Fornari; EMEB Deputado Ranieri Mazzilli; e EMEB Irmã Ursula Gherello.

As escolas municipais de Ensino Fundamental de Jundiaí foram reconhecidas pelo Governo do Estado de São Paulo com o Prêmio Excelência Educacional, concedido às unidades que atingem as metas de alfabetização estabelecidas pelo programa Alfabetiza Juntos SP e pelos resultados do Saresp. A avaliação considera o Índice de Excelência Educacional (IEE), que analisa desempenho, evolução e participação dos estudantes. As escolas premiadas recebem R$ 100 por aluno, recurso destinado a melhorias estruturais e pedagógicas.

Durante a cerimônia, a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, agradeceu às equipes escolares e reforçou o compromisso coletivo com a aprendizagem. “É com grande emoção e profundo orgulho que iniciamos esta celebração. Jundiaí não é apenas uma cidade, é um farol na educação pública do Brasil. Alcançamos nota 7,1 no IDEB dos anos iniciais, a segunda melhor cidade do país entre as com mais de 300 mil habitantes. Isso é fruto de toda a nossa rede, da formação continuada, da gestão e da parceria inabalável com as famílias”, afirmou.

A Dirigente Regional de Ensino da Secretaria Estadual da Educação, Valdete Ramos de Oliveira Melo, também destacou o protagonismo de Jundiaí entre os sete municípios que compõem a Diretoria Regional de Ensino.

“É uma alegria enorme estar aqui e ver o destaque da rede municipal. Todas as vezes em que o Estado publica rankings de alfabetização, Jundiaí aparece entre as primeiras posições. Isso se deve ao trabalho focado dos diretores, das equipes e das famílias. Uma cidade inteligente pensa nas suas crianças, e Jundiaí tem mostrado isso”, afirmou.