Foi lançada oficialmente a Câmara Temática “Girassol”, iniciativa voltada exclusivamente à participação de crianças com deficiência e neurodivergentes na construção e acompanhamento de políticas públicas de inclusão.

O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância da criação da Câmara e o compromisso da gestão com a escuta ativa das crianças. “Esse é um movimento que reforça o nosso compromisso com o diálogo, a escuta e a inclusão. Aqui, cada voz importa. Foi ouvindo as famílias atípicas que surgiu, por exemplo, o Jardim Sensorial, que será o maior ambiente sensorial da América Latina. A Câmara Girassol nasce para garantir que todas as crianças possam participar plenamente da vida da nossa cidade.”

A Câmara Temática “Girassol” integra o Comitê das Crianças e será dedicada exclusivamente à discussão de temas ligados à inclusão, acessibilidade e participação social de crianças com deficiência. Ela será coordenada pela Educação e Cultura, em parceria com o Clube de Mães Atípicas e com a Assessoria da Pessoa com Deficiência.