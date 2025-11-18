Foi lançada oficialmente a Câmara Temática “Girassol”, iniciativa voltada exclusivamente à participação de crianças com deficiência e neurodivergentes na construção e acompanhamento de políticas públicas de inclusão.
O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância da criação da Câmara e o compromisso da gestão com a escuta ativa das crianças. “Esse é um movimento que reforça o nosso compromisso com o diálogo, a escuta e a inclusão. Aqui, cada voz importa. Foi ouvindo as famílias atípicas que surgiu, por exemplo, o Jardim Sensorial, que será o maior ambiente sensorial da América Latina. A Câmara Girassol nasce para garantir que todas as crianças possam participar plenamente da vida da nossa cidade.”
A Câmara Temática “Girassol” integra o Comitê das Crianças e será dedicada exclusivamente à discussão de temas ligados à inclusão, acessibilidade e participação social de crianças com deficiência. Ela será coordenada pela Educação e Cultura, em parceria com o Clube de Mães Atípicas e com a Assessoria da Pessoa com Deficiência.
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Martinelli, destacou o papel das crianças na construção de uma cidade mais inclusiva. “ Vocês, crianças, são o coração desse Comitê. Suas ideias, olhares e vivências vão ajudar a construir políticas públicas que acolham todas as infâncias, especialmente aquelas que enfrentam desafios por causa de suas deficiências ou neurodivergências. Vocês estão abrindo um novo caminho de participação e representatividade em Jundiaí.”
As crianças irão acompanhar projetos existentes e serão escutadas permanentemente, garantindo protagonismo às infâncias atípicas. Flávia Pessoa, diretora do Departamento de Apoio aos Conselhos e coordenadora do Clube de Mães Atípicas, explicou: “As crianças vão colaborar com ideias e participar do desenvolvimento de projetos já existentes. Cada equipamento público terá um Espaço-Girassol, pensado com a contribuição direta delas.”
A coordenadora do Departamento de Educação Inclusiva, Mirela Mattos, reforçou: “É um momento único de escuta e representatividade. Assim como o girassol busca a luz, queremos que todas as famílias e profissionais sigam de frente para a luz. Agora, Jundiaí é realmente uma cidade de todas as crianças.”
As crianças estão engajadas no projeto e já começaram a contribuir apresentando suas primeiras sugestões.
Para o assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência, Caio Ribeiro Daniel, a criação da Câmara representa um marco. “A essência da inclusão é garantir que a pessoa com deficiência participe da tomada de decisões, e isso vale também para as crianças. Só elas podem dizer o que realmente querem. A Câmara formaliza essa escuta ativa e mostra que a pessoa neurodivergente passa, de fato, a fazer parte da cidade.”